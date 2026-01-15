Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

Следователь ОВД Жайылского района попался на взятке

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал следователя ОВД Жайылского района Чуйской области при получении взятки в размере 150 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

Операция проведена совместно со Службой внутренней безопасности МВД в рамках мер по пресечению коррупции в государственных и правоохранительных органах региона.

По данным ведомства, факт вымогательства был установлен в ходе оперативно-следственных мероприятий. 13 января 2026 года следователь следственной службы ОВД Жайылского района, капитан милиции Ж.А.Ж. при получении указанной суммы был задержан сотрудниками спецслужб. Досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 УК КР.

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводит дополнительные оперативно-следственные мероприятия для установления других возможных причастных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447596
Теги:
ГКНБ, МВД, Жайылский район, задержание, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  