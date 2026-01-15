Следователь ОВД Жайылского района попался на взятке

ГКНБ задержал следователя ОВД Жайылского района Чуйской области при получении взятки в размере 150 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

Операция проведена совместно со Службой внутренней безопасности МВД в рамках мер по пресечению коррупции в государственных и правоохранительных органах региона.

По данным ведомства, факт вымогательства был установлен в ходе оперативно-следственных мероприятий. 13 января 2026 года следователь следственной службы ОВД Жайылского района, капитан милиции Ж.А.Ж. при получении указанной суммы был задержан сотрудниками спецслужб. Досудебное производство зарегистрировано в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 УК КР.

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводит дополнительные оперативно-следственные мероприятия для установления других возможных причастных лиц.