В Казахстане создали биопокрытие, продлевающее свежесть мяса в три раза

Светлана Лаптева
Казахстанские ученые совершили прорыв в сфере пищевых технологий, представив уникальный метод хранения охлажденной птицы. Специалисты Казахского НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности разработали специальное антимикробное покрытие, которое позволяет мясу оставаться свежим до 20 суток при температуре около нуля градусов. Это почти в три раза дольше стандартных сроков, при этом технология полностью исключает использование вредных нитратов и нитритов.

В основе разработки лежит использование природных компонентов - молочной сыворотки и бактериоцина из гибридного штамма Lactococcus lactis. Такой "биощит" эффективно блокирует рост опасных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерию, но остается абсолютно безопасным для человека. Проект полностью соответствует мировому тренду "Clean Label" (чистая этикетка), подразумевающему отказ от токсичной химии в пользу натуральных добавок.

Для отрасли это решение имеет стратегическое значение. Согласно прогнозам FAO, к 2030 году мясо птицы займет более 40% мирового рынка, и возможность поставлять продукт охлажденным, а не замороженным, станет главным козырем в конкурентной борьбе. Увеличение срока хранения до 20 дней позволяет расширить географию экспорта, значительно снизить убытки от порчи товара и увеличить добавленную стоимость продукции.

Исследования велись в течение трех лет, с 2023 по 2025 год. За это время ученые не только подобрали идеальный состав пленки, но и доказали, что мясо сохраняет все свои вкусовые качества и товарный вид даже после длительной транспортировки. Технология уже прошла успешную проверку на реальном производстве в СПК "Медеу 55" и готова к массовому внедрению. Использование отечественных штаммов и сырья снижает зависимость заводов от импортных консервантов и открывает путь к глубокой переработке сельхозпродукции внутри страны. Стоит отметить, что это не единственный успех казахстанской науки за последнее время: ранее ученые уже презентовали линейку полезных завтраков, помогающих в борьбе с ожирением и диабетом.


