Евразия: не полное слияние, но дружба и надёжное партнёрство

На Иссык-Куле, в селе Чок-Тал, прошёл международный экспертный форум "Интегрирующая роль евразийского сотрудничества в условиях противоречий современного мира" с участием ведущих политологов, историков, экономистов, международников, общественных деятелей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси.

Последнее время ОФ "Ой-Пикир" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова особое внимание уделяет молодёжи. Точнее – вовлечению молодых людей в обсуждение актуальных вопросов международного взаимодействия. Ничего никому не навязывая, но давая студентам опорных бишкекских вузов возможность разобраться в мировых процессах и тенденциях. В этот раз в форуме активное участие приняли студенты БГУ имени К. Карасаева, КРСУ имени Б.Н. Ельцина, МУКа, а также преподаватели и сотрудники этих университетов.

В ходе мероприятия эксперты обменивались мнениями относительно экономического и гуманитарного сотрудничества. Что нужно, чтобы эффективнее развивать международные торгово-экономические связи? Как расширять культурный обмен, сотрудничать в сфере науки и технологий и что этому мешает? Ответы на эти вопросы участники форума искали и находили совместно с будущими коллегами – студентами соответствующих учебных направлений.

То, что объединение государств евразийского пространства в неделимое целое невозможно в принципе, - давно понятно. Об этом речь не идёт. Речь о том, что в условиях современных глобальных катаклизмов и потрясений (и природных, техногенных, и экономических, и социально-политических) единственная возможность для стран выживать и развиваться – активное взаимодействие с ближними и дальними соседями. Разумеется, если для такого взаимодействия есть более-менее устойчивая база.

- Тридцать лет назад произошло падение "железного занавеса" и вместе с ним падение всяких границ, всяких рамок, опор, всяких идеологий, - говорил на форуме политолог из Казахстана Замир Каражанов. – Мы получили независимость, стали узнаваемыми государствами, создали и развили национальные экономики. Сейчас на место глобализации приходит регионализация. Центральная Азия в мировой турбулентности пытается найти стабильность, надёжных и предсказуемых партнёров.

Много говорилось о перспективах экономического сотрудничества. В частности, участник из России, старший эксперт РАНХиГС Фёдор Аржаев много внимания уделил международному информационному обмену. Проще говоря, по его убеждению, надо "дружить базами данных". По крайней мере, иметь доступ к базам данных друг друга, что позволит перевести сотрудничество на новые рельсы и обмениваться преимуществами в технологиях (эти преимущества есть у каждой страны).

Студенческую аудиторию, по понятным причинам, больше всего интересует возможность взаимодействия евразийских государств на учебно-научном уровне. Обмен студентами, участие в международных форумах, фестивалях и конференциях, возможность дальнейшего трудоустройства в партнёрской стране (в той же России или Беларуси). Это всё есть, но развито, говорят бишкекские студенты, не в достаточной степени. Что мешает? Прежде всего – слабая информированность. Нехватка элементарных знаний друг о друге и о том, какие интересные мероприятия проходят в дружественной стране и как на них попасть. Не в последнюю очередь "виноват" и русский язык, который на постсоветском пространстве по-прежнему является языком межнационального общения, но уровень владения которым (парадокс) на постсоветском пространстве снижается.

У евразийских стран на сегодняшний день нет единого понимания – и, соответственно, единого отношения к ключевым темам истории (наиболее яркий пример – современное восприятие Великой Отечественной войны).

В мероприятии принял участие советник Посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике Виталий Семашко. Его выступление было посвящено в основном гуманитарным связям наших стран, у которых, по мнению дипломата, есть все условия для дальнейшего развития и укрепления. Белорусские вузы охотно принимают студентов из Кыргызстана, более того – наши ребята в приоритете, поскольку, во-первых, представляют страну, входящую в ЕАЭС, во-вторых, как правило, хорошо владеют русским языком, в-третьих – наиболее дисциплинированы и законопослушны.

Проблемы, конечно, есть, и вытекают они в основном из недостатка двусторонней информации. Хотелось бы, сказал Виталий Семашко, укреплять наши связи в туристической сфере, но и здесь, к сожалению, в силу различных причин пока не всё гладко. При этом многие граждане Беларуси с удовольствием посетили бы Кыргызстан – если бы, опять же, не недостаток информации, не транспортные и другие вопросы…

Подводя итоги форума, взрослые эксперты и их будущие коллеги из числа студентов пришли к неким общим выводам. Все согласились с тем, что выжить в условиях глобальной турбулентности возможно лишь общими усилиями стран и народов, объединённых географически, исторически и ментально. Необходимо искать возможности для полного и своевременного обмена информацией – как относительно новых технологий, так и всего, что происходит у соседей в культурно-гуманитарной сфере. Самое главное – искать и находить компромиссы, преодолевать разногласия и эффективно решать общие задачи.

В международном форуме приняли участие представители Фонда Горчакова, эксперты из Кыргызстана (директор Института мировой политики Шерадил Бактыгулов, политолог Алина Молдокеева, президент ТСБ ЕАЭС Михаил Петров, писатель, журналист, публицист Талант Джумабаев, политолог Денис Бердаков, директор ОФ "Объединённая медиаэкспертная группа Никита Колесников и др.), из Казахстана (политолог Замир Каражанов, член Комиссии по правам человека при Президенте РК Руслан Казкенов), Узбекистана (с.н.с. Института государства и права АН РУз Равшан Назаров, завкафедрой МО Университета мировой экономики и дипломатии РУз Ильдар Якубов и др.), Таджикистана (председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров), России (руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, старший эксперт РАНХиГС Фёдор Аржаев, сотрудник МГУ Александр Дроговоз и др.).