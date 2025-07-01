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В Казахстане запустили регистрацию на бесплатные спортивные секции

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане С 1 июня 2025 года запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера на посещение спортивных секций, творческих кружков и дополнительного образования, сообщает "Спортивная oрда".

Проект является межведомственным и реализуется Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством просвещения (допобразование) и Министерством цифрового развития (техническое сопровождение).

Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе.

Одним из ключевых нововведений стало создание Единой прозрачной очереди, которая формируется по 12 категориям, включая детей из социально защищенных групп и детей с особыми образовательными потребностями.

"Ключевой принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди", – подчеркнула первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова в ходе брифинга в СЦК.

Государство оплачивает услугу только после того, как она фактически оказана. Посещаемость фиксируется цифровым способом, а родители направляют оплату через платформу конкретному кружку. Такая система с участием поставщика, родителя и госоператора исключает приписки и фиктивные отчёты.

Если ребенку не подошёл кружок, родитель может сменить поставщика без повторной подачи документов. При этом ваучер не аннулируется – это повышает гибкость и учитывает интересы детей.

"Мы уходим от субъективного распределения госзаказа. Теперь все поставщики услуг, соответствующие требованиям, смогут самостоятельно подать заявку через Цифровую платформу. Комиссия проверит их деятельность и примет решение о включении их в перечень", – рассказала первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова.

Это расширит возможности для организаций, а дети получат доступ к более широкому выбору кружков и секций.

"Новая модель не просто модернизация, а системный переход к более открытой, справедливой и гибкой системе. Мы собираем предложения от всех участников процесса и готовы к корректировке подходов", – заключила первый вице-министр просвещения.

По итогам пилота алгоритм будет доработан и масштабирован на всю страну с учётом реальных отзывов, проблем и решений, полученных в ходе апробации.

Источник: sport.orda.kz


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URL: https://www.vb.kg/447620
Теги:
Казахстан, спорт
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