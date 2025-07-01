В Португалии за неподобающее поведение туристов ввели огромный штраф

В португальском курортном городе Албуфейра, расположенном на юге страны в регионе Алгарве, вступили в силу новые строгие правила для туристов, передает Tengri Travel.

Как сообщает Daily Mail, за нарушение порядка отдыхающим теперь грозит штраф около 1 800 евро.

Нововведения направлены на борьбу с антисоциальным поведением, которое, по мнению местных властей, стало серьезной проблемой, особенно в разгар летнего сезона.

Албуфейра давно пользуется популярностью у иностранных туристов благодаря солнечным пляжам и активной ночной жизни. Однако поведение некоторых гостей вызвало недовольство у местных жителей и бизнеса. В ответ муниципалитет утвердил новый кодекс поведения, который предусматривает наказание за широкий спектр нарушений, включая:

полную или частичную наготу вне пляжей - штраф от 300 до 1 800 евро (от 180 тысяч до 1,1 миллиона тенге);

совершение полового акта в общественных местах - до 1 800 евро;

распитие алкоголя на улице, громкий шум, мочеиспускание или дефекация в общественных местах - штрафы от 300 до 1 500 евро (до 900 тысяч тенге);

плевки на улице, порча городской мебели, брошенные продуктовые тележки - также в списке нарушений.

"Мы стремимся к гармонии между туристическим сектором и жителями города. Этот кодекс - важный шаг к восстановлению позитивного имиджа Албуфейры", - заявил мэр города Жозе Карлуш Ролу в мае, комментируя введение новых правил.

Поводом для ужесточения мер стало видео, попавшее в соцсети в прошлом году, где восемь туристов из Великобритании танцуют обнаженными на барной стойке посреди дня на популярной улице Rua da Oura. Инцидент вызвал волну возмущения и стал поводом для срочной встречи властей и владельцев бизнеса.

Отметим, что туристы в Португалии также могут получить солидные штрафы за неподобающую одежду. Согласно новой инициативе властей, ношение пляжной одежды за пределами пляжей и бассейнов может обойтись нарушителям в сумму до 1 500 евро (это примерно 783 тысячи тенге).

К слову, если вы планируете провести лето на Майорке, стоит быть внимательнее при выборе, где и у кого вы что-то покупаете. Власти острова ввели более строгие правила: теперь за покупки у уличных торговцев можно получить штраф до 750 евро (около 400 000 тенге).

Под запрет попали самые обычные мелочи: мороженое, напитки, солнцезащитные очки, часы и другие товары, которые часто продают на пляжах и улицах. Исключение сделано только для лицензированных продавцов и официальных рынков.