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Футболист Артём Калмыков скончался во время матча в Подмосковье

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- Самуэль Деди Ирие
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26-летний футболист Артём Калмыков трагически скончался во время матча чемпионата Московской области (лига B-3) между командами "Парковый" и "Нара". Инцидент произошёл 28 июня - игрок потерял сознание и упал на поле на 60-й минуте встречи.

На помощь спортсмену сразу вышли два медицинских экипажа, а затем прибыли и сотрудники скорой помощи. Врачи несколько раз запускали сердце Калмыкова, но безуспешно - спасти жизнь футболиста не удалось.

По данным российских СМИ, Артём не жаловался на здоровье и прошёл последнее медицинское обследование в феврале - тогда отклонений выявлено не было. Однако супруга рассказала, что во время недавнего отпуска у него несколько раз шла кровь из носа, а друзья отмечали, что у него были хрупкие сосуды, что может говорить о генетической предрасположенности.

Артём Калмыков вернулся с отдыха с женой и маленькой дочерью всего за день до матча. Это была его первая игра после двухнедельного перерыва.

О его смерти сообщила спортивная школа "Талант", в которой он ранее тренировался. В заявлении сказано:

"В жизни он был светлым, добрым человеком, любящим отцом, мужем и сыном. Таким он и останется в нашей памяти".

Трагедия стала шоком для любителей футбола и напомнила о важности медицинского контроля даже при отсутствии внешних признаков болезни.


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URL: https://www.vb.kg/447649
Теги:
Россия, футбол
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