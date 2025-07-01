Футболист Артём Калмыков скончался во время матча в Подмосковье

26-летний футболист Артём Калмыков трагически скончался во время матча чемпионата Московской области (лига B-3) между командами "Парковый" и "Нара". Инцидент произошёл 28 июня - игрок потерял сознание и упал на поле на 60-й минуте встречи.

На помощь спортсмену сразу вышли два медицинских экипажа, а затем прибыли и сотрудники скорой помощи. Врачи несколько раз запускали сердце Калмыкова, но безуспешно - спасти жизнь футболиста не удалось.

По данным российских СМИ, Артём не жаловался на здоровье и прошёл последнее медицинское обследование в феврале - тогда отклонений выявлено не было. Однако супруга рассказала, что во время недавнего отпуска у него несколько раз шла кровь из носа, а друзья отмечали, что у него были хрупкие сосуды, что может говорить о генетической предрасположенности.

Артём Калмыков вернулся с отдыха с женой и маленькой дочерью всего за день до матча. Это была его первая игра после двухнедельного перерыва.

О его смерти сообщила спортивная школа "Талант", в которой он ранее тренировался. В заявлении сказано:

"В жизни он был светлым, добрым человеком, любящим отцом, мужем и сыном. Таким он и останется в нашей памяти".

Трагедия стала шоком для любителей футбола и напомнила о важности медицинского контроля даже при отсутствии внешних признаков болезни.