Андрей Белов: водители Кыргызстана не готовы к новым условиям въезда в РФ

На пограничных пунктах между Казахстаном и Россией который день наблюдается настоящий транспортный коллапс. Машины стоят в километровых очередях, на некоторых КПП водителям и пассажирам помощь оказывают спасатели и военные. Среди тех, кто застрял в пробке под палящим солнцем, есть и граждане Кыргызстана.

Точных данных о количестве машин и людей пока нет. По предварительной информации, причиной затора стало совпадение сразу нескольких факторов. Один из них - наплыв желающих пересечь границу до 1 июля. Кто-то тянул до последнего, кто-то не успел оформить документы вовремя.

Еще одна причина сбои в новой системе биометрической идентификации, к которой, судя по всему, не были готовы ни техника, ни персонал. Поговаривают и о кибератаках, которые могли повлиять на стабильность работы пограничной инфраструктуры. Новых правил по чипированию или пломбированию транспорта не вводилось, но официальные органы продолжают проверку всей информации.

По некоторым данным, крупные транспортные компании были предупреждены заранее и успели подготовить своих водителей. А вот независимые перевозчики, особенно из стран Центральной Азии, могли не знать всех деталей.

Международный эксперт в сфере логистики Андрей Белов считает, что кыргызстанские водители оказались в уязвимом положении именно из-за слабой подготовки и нехватки системного анализа.

- Кыргызстан в последние годы оказался в уникальной и даже выгодной для себя ситуации. Но в таких условиях логистика должна работать как часы. Все усилия и ресурсы нужно срочно направить на развитие логистики. Мы же говорим о стране, которая и транзитная, и экспортирует свою продукцию. Логистика сегодня - это жизнь, - отметил эксперт в разговоре VB.KG.

Он напомнил, что еще в прошлом году в аналитическом материале VB.KG подчеркивалось: если грамотно подойти к вопросу, Кыргызстан может выйти из текущей турбулентной ситуации с плюсом.

Раз ввели новые условия, то надо всем объяснить, довести до сведения, проинструктировать. У нас есть Министерство транспорта, есть государственная система. Почему она не работает на упреждение? Почему нет жесткой дисциплины? - задается вопросом Белов.

Он также поддержал заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что чиновникам стоит забыть об отпусках и сосредоточиться на решении инфраструктурных вопросов.

- Вспомните, в годы войны в Киргизской ССР построили Большой Чуйский канал и железную дорогу на Иссык-Куль. Люди работали с утра до ночи, с детьми на руках, без техники. А сейчас, когда у нас есть всё, почему мы не можем действовать так же решительно? - сказал Белов.

Он призвал к анализу, контролю и военной дисциплине в логистике.

- Мы живем в эпоху турбулентности. Ситуация в мире меняется каждый день. Мы не можем точно предсказать, что будет завтра - ни на Ближнем Востоке, ни в регионе. Но мы обязаны быть готовы, - добавил он.