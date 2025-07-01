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Нургазы Жеенбеков выиграл Issyk-Kul Open

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- Самуэль Деди Ирие
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В селе Корумду Иссык-Кульской области Кыргызстана завершился международный шахматный турнир Issyk-Kul Open, который проходил в Центре отдыха "SOLEMAR".

Победу в соревнованиях одержал кыргызстанец Нургазы Жеенбеков, набравший 7 очков из 9 возможных. Второе место занял российский шахматист Павел Смирнов, уступивший лидеру всего пол-очка и опередивший соперников по дополнительным показателям. Третье место досталось также представителю Кыргызстана - Эмиру Шаршенбекову.

В турнире приняли участие шахматисты из шести стран: Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана и Казахстана.

Соревнования прошли на высоком уровне, подтвердив статус Issyk-Kul Open как одного из важных международных шахматных событий в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/447657
Теги:
шахматы, Кыргызстан
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