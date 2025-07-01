Нургазы Жеенбеков выиграл Issyk-Kul Open

В селе Корумду Иссык-Кульской области Кыргызстана завершился международный шахматный турнир Issyk-Kul Open, который проходил в Центре отдыха "SOLEMAR".

Победу в соревнованиях одержал кыргызстанец Нургазы Жеенбеков, набравший 7 очков из 9 возможных. Второе место занял российский шахматист Павел Смирнов, уступивший лидеру всего пол-очка и опередивший соперников по дополнительным показателям. Третье место досталось также представителю Кыргызстана - Эмиру Шаршенбекову.

В турнире приняли участие шахматисты из шести стран: Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана и Казахстана.

Соревнования прошли на высоком уровне, подтвердив статус Issyk-Kul Open как одного из важных международных шахматных событий в регионе.