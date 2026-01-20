ГКНБ КР задержал адвоката по делу о шантаже и вымогательстве

ГКНБ КР задержал гражданина КР Исаева Р.А.

По данным ведомства, Исаев Р.А. оказывал содействие Султанову Манасу Асеиновичу, ранее задержанному по фактам мошенничества и вымогательства имущества в особо крупном размере. Следствие отмечает, что Исаев позиционировал себя как партнер и адвокат Султанова, участвуя в ростовщической и иной противоправной деятельности.

Вместе с тем, при непосредственном соучастии Исаева осуществлялись шантаж и вымогательство недвижимого имущества и других материальных благ у руководителей ОсОО "Эксперт Строй" ЖК Шелковый путь и ОсОО "Арз Девелопмент".

Кроме того, Исаев, обладая практическими навыками и теоретическими знаниями в области юриспруденции, путем консультирования и прямого сопровождения деятельности Султанова способствовал необоснованному выставлению ограничений на право собственности объектов строительства, а также лично угрожал представителям строительных компаний и дольщикам.

Справочно: в результате незаконных действий Исаева и Султанова пострадали 89 дольщиков ЖК Шелковый путь, представители ОсОО "Арз Девелопмент" и ряд граждан КР, воспользовавшихся их ростовщическими услугами.

19 января 2026 года были проведены комплекс обысковых и следственно-оперативных мероприятий. По итогам Исаев Р.А. был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные лица.