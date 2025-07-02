Юные борцы из Кыргызстана начали выступление на турнире в Якутске

В Якутске (Россия) стартовал открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвящённый олимпийскому чемпиону Павлу Пинигину и организованный при поддержке АО "Железные дороги Якутии". Соревнования проходят в спорткомплексе "Триумф".

В турнире принимают участие более 400 борцов 2013 года рождения и младше. Как сообщает агентство ЯСИА, в числе участников - спортсмены из Кыргызстана, а также представители Тывы, Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

Всего за награды борются 449 юных атлетов из 30 команд. Торжественная церемония открытия турнира пройдёт 2 июля.