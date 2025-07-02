Обсудят сотрудничество. Садыр Жапаров прибыл в Москву

Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в Москву (Российская Федерация), сообщает пресс-служба президента КР.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

В аэропорту Президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица.

Напомним, что в ходе визита Глава государства проведет двустороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.