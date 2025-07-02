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Обсудят сотрудничество. Садыр Жапаров прибыл в Москву

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в Москву (Российская Федерация), сообщает пресс-служба президента КР.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

В аэропорту Президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица.

Напомним, что в ходе визита Глава государства проведет двустороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.


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URL: https://www.vb.kg/447696
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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