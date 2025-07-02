Эксперты РФ - СМИ РФ о роли Кыргызстана в миграционных вопросах

Российское издание URA.RU опубликовало мнение экспертов РФ о более выгодном положении трудящихся из Кыргызстана, благодаря партнерству по ЕАЭС. Но СМИ подчеркнули, что вопросы остаются, и их лидеры постараются решить.

По их мнению, неслучайно Путин обратил внимание именно на особое отношение Кыргызстана к русскому языку в контексте сегодняшних переговоров в Кремле с Садыром Жапаровым. Знание русского языка стало обязательным для всех мигрантов, которые хотят работать в России. И это лишь одно из условий, которые сегодня предъявляются к желающим трудоустроиться здесь (миграционная политика РФ ужесточилась после теракта в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, исполнителями которого стали выходцы из Таджикистана).

"В июне вызвало резонанс заявление главы Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывшего премьер-министра республики Темира Сариева о том, что "Киргизия и киргизский народ должны иметь особый статус в России". Объяснил он это тем, что уроженцы республики "в самое тяжелое время были" вместе с русскими. Сариев имел в виду 1941 год, когда "28 киргизских солдат в составе Панфиловской дивизии участвовали в обороне Москвы". Кроме того, по словам чиновника, власти его страны поддерживали РФ с начала СВО", - пишут авторы статьи.

Как сообщил в одном из интервью первый зампред главы кабмина КР Данияр Амангельдиев, в России уже легализовалось около четырех тысяч выходцев из республики, и еще 74 тысячи находятся в "реестре контролируемых лиц". Сложности с трудоустройством возникают из-за меняющихся правил пребывания и работы в России.

"Это несовершенство самой системы. Есть трудности, которые возникают не по вине наших трудовых мигрантов", - напоминает СМИ со ссылкой на заявление Амангельдиева.

С 2025 года в России ужесточено миграционное законодательство. В частности, введен 90-дневный максимальный срок пребывания иностранцев в России. Кроме того, теперь мигранты могут покупать SIM-карты только по биометрии. С 30 июня стали обязательными для всех трудовых мигрантов сдача отпечатков пальцев и фотографирование при въезде в Россию, а также создание цифрового профиля с личными и биометрическими данными. Дети мигрантов при поступлении в школу должны владеть русским языком. Нарушители законодательства теперь вносятся в реестр контролируемых лиц. Они лишаются права регистрировать недвижимость, открывать банковские счета и менять место жительства и могут быть высланы из страны.

Большинство трудовых мигрантов в России занимаются низкоквалифицированным трудом, хотя 20% из них имеют высшее образование

По словам завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, кыргызы хотят для себя особый статус, потому что их страна является членом ЕАЭС. По сравнению с мигрантами из Узбекистана и Таджикистана, они должны быть несколько в другом статусе, так как в рамках ЕАЭС предусмотрена свобода передвижения. "Они хотят, чтобы у них был еще более льготный и благоприятный режим пребывания в России, чем у таджиков и узбеков.

По факту так и есть. Просто с введением ruID происходит определенная уравниловка, и КР настаивает, чтобы их это не касалось. Это сейчас предмет переговоров", - отметил Притчин.

Кроме того, предметом для переговоров, пояснил эксперт, является тот самый реестр "нежелательных лиц", у которых были нарушения миграционного законодательства во время пребывания в РФ. Это более 70 тысяч кыргызов. "По ним решение отложено до сентября. Кыргызстан пытается урегулировать все вопросы с Россией. Но процесс идет достаточно медленно. Бишкек хотел бы, чтобы в отношении киргизов этот список не заработал", - объяснил политолог.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин подтвердил URA.RU, что требование особого статуса кыргызов в России объяснимо - ведь обе страны входят в ЕАЭС, в котором установлены свободный рынок труда, свободное перемещение рабочей силы.

"В рамках норм ЕАЭС киргизы, по идее, не должны оформляться в России по тем же моделям и нормам, что, например, таджики или узбеки. Их регистрация должна проходить по упрощенной схеме. Но пока это не сделано. Пусть поток мигрантов из КР значительно меньше, чем из Узбекистана или Таджикистана, но этот вопрос для них актуален", - отметил эксперт.

По мнению президента Фонда "Mиграция XXI век", экс-заместителя директора Федеральной миграционной службы РФ Вячеслава Поставнина, со свободным перемещением мигрантов даже в рамках норм ЕАЭС, которым следуют, в том числе Россия и КР, проблемы остаются. Поставнин считает, что с ужесточением миграционной политики под "раздачу" попадают и выходцы из стран ЕАЭС, те же кыргызы.

"С другой стороны, сегодня речь еще идет о том, чтобы в Россию приезжала квалифицированная рабочая сила. Но и здесь возникают проблемы - у нас нет механизма сепарации: 20% мигрантов имеют высшее образование, но они работают здесь кем угодно, только не по своей специальности, мы их не разделяем", - отметил эксперт.

Кыргызстан для рынка труда России является одной из стран-доноров, и для кыргызов правила допуска на него максимально упрощены, считает завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

"К гражданам стран ЕАЭС, в том числе к гражданам КР, ужесточение российского законодательства практически не относятся. Это в большей степени ориентировано на страны, которые не входят в ЕАЭС, - отметила Чудиновских.

Вместе с тем, например, обязательное знание русского языка детьми мигрантов нигде [в документах о едином рынке труда ЕАЭС] не прописано. В этой части ужесточения коснутся, возможно, и граждан Кыргызстана. Но это вряд ли будет для них большой проблемой, ведь в КР русский язык – официальный".

Основатель телеграм-канала "Эксперт по Госдуме", член Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Павел Склянчук говорит, что в любом случае, мигранты из других стран должны относиться с уважением к правилам, которые устанавливаются в России.

"Ужесточение российского законодательства касается нелегальной миграции, в первую очередь. И здесь Россия в праве устанавливать свои правила игры", - заключил эксперт.