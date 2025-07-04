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На Иссык-Куле построят солнечную электростанцию мощностью 1900 МВт

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- Светлана Лаптева
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Правительство Кыргызстана одобрило инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1900 МВт на территории Тору-Айгыр-Тамчинского айылного аймака (сельского округа) Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании правительства министр энергетики Таалайбек Ибраев отметил, что в осенне-зимний период стране не хватает до 3-4 млрд кВт*ч электроэнергии, и с каждым годом эта цифра растет. По его словам, строительство новой солнечной электростанции (ФЭС) позволит значительно увеличить объемы производства электроэнергии и повысить энергетическую безопасность Кыргызстана.

Строительство ФЭС мощностью 1900 МВт станет крупнейшим проектом в истории энергетики Кыргызстана. Кто станет инвестором и в какую сумму оценивается строительство, не сообщается.

В Иссык-Кульской области уже реализуются крупные энергетические проекты с участием зарубежных инвесторов. В частности, совместно с Россией, причем в том же селе Тору-Айгыр, ведется строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт, а совместно с Китаем рядом с селом Кара-Талаа у города Балыкчи возведут ФЭС мощностью 400 МВт. Стоимость первого проекта оценивается в $300 млн, второго - в $400 млн.

Первую в Кыргызстане солнечную электростанцию начали строить в Тору-Айгыре в июне 2022 года совместно с казахстанской компанией. Ее мощность составит 300 МВт, общий объем инвестиций - $270 млн, из которых $25 млн предоставил Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). По словам главы компании "Бишкек Солар", которая занялась возведением данной электростанции, Азамата Искембаева, в будущем объем ее мощности планируется довести до 1 ГВт.


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URL: https://www.vb.kg/447706
Теги:
Электрические станции, Кыргызстан
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