Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia

Если вы любите кыргызское кино – подключайте бесплатную комбо-опцию Etnomedia на тарифе "Переходи на О! Комбо".
Etnomedia – это онлайн-кинотеатр с уникальной подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент.
Здесь собраны как современные премьеры, так и культовые картины: "Курманжан Датка", "Алтын Казык", "Уркуя", "Откуда ты, парень?" и десятки других. Всё в высоком качестве и без рекламы. Смотрите на смартфоне, планшете или через ТВ – где удобно и когда удобно.
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