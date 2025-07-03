Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia

Если вы любите кыргызское кино – подключайте бесплатную комбо-опцию Etnomedia на тарифе "Переходи на О! Комбо".

Etnomedia – это онлайн-кинотеатр с уникальной подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент.

Здесь собраны как современные премьеры, так и культовые картины: "Курманжан Датка", "Алтын Казык", "Уркуя", "Откуда ты, парень?" и десятки других. Всё в высоком качестве и без рекламы. Смотрите на смартфоне, планшете или через ТВ – где удобно и когда удобно.

Летом особенно важно отдыхать с комфортом и выбирать то, что нравится. Тариф "Переходи на О! Комбо" как раз для этого:

Безлимит в сети О! для свободного общения с друзьями и близкими; Много скоростного интернета для соцсетей, стримов, видео и музыки; 40 ТВ-каналов в O!TV – кино, спорт, новости всегда с вами; 2 бесплатные комбо-опции на выбор – выбирайте то, что важно именно вам.

Какие комбо-опции можно выбрать?

Ещё 40 ГБ интернета; Бесплатная раздача Wi-Fi; Более 200 ТВ-каналов в O!TV; Онлайн-кинотеатр Premier, Онлайн-кинотеатр Start; Онлайн-кинотеатр Wink; Онлайн-кинотеатр Etnomedia; Яндекс Плюс со скидками, музыкой, книгами и кино.

Собери свой идеальный тариф и смотри кыргызское кино – где бы ты ни был этим летом.

Подключай тариф "Переходи на О! КОМБО" и собирай свой идеальный набор услуг – под свои интересы и привычки в приложении "Мой О!". Всё просто, удобно и без переплат. Подробнее можно узнать на сайте perehodi.o.kg.

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