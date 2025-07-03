Кыргызстанцы могут подать заявки на участие в МФДФ по правам человека

Общественное объединение "Бир Дуйно-Кыргызстан" объявляет о начале приема заявок на участие в XIX международном фестивале документальных фильмов по правам человека "Бир дуйно – Кыргызстан 2025", сообщили в организации.

"В 2025 году, по решению Организационного комитета, фестиваль будет посвящен теме:

"Устойчивость в кризисное время!"

Почему "Устойчивость в кризисное время"?

В современном мире, полном вызовов - от климатических изменений и экологических катастроф до социально- экономических потрясений и геополитических конфликтов - именно права человека оказываются под угрозой. Кризисы обнажают хрупкость наших систем, усугубляют неравенство и ставят под вопрос базовые свободы и достоинство.

Тема "Устойчивости в кризисное время" призвана не только осмыслить эти вызовы, но и найти пути к созданию более справедливого, инклюзивного и устойчивого общества, где права человека являются фундаментом любого ответа на кризис и основой для построения долгосрочного благополучия. Это призыв к построению резильентности, основанной на принципах верховенства права, справедливости и солидарности.

Правила и условия:

Документальный фильм (международный конкурс): 40-60 минут.

- Фильмы, созданные в 2023-2025 гг.

Короткометражный документальный фильм (национальный конкурс): Максимум 40 минут, включая титры

- Фильмы, созданные в 2023-2025 гг.

Молодежный документальный фильм (национальный конкурс ПРОРЫВ):

- Фильмы, созданные в 2023-2025гг.

Формат для показа: фильм на флеш-накопителе / жёстком диске или ссылка на фильм в формате [.mov]/ [.mp4] в разрешении 720p или 1080p.

Работы принимаются с 1 июля по 1 августа, 2025 года. Результаты будут объявлены 1 сентября 2025 года.

Программа фестиваля:

МФДФ по правам человека "Бир Дуйно 2025" состоится с 5 по 8 декабря 2025 года в г. Бишкек. Помимо показов документальных фильмов, которые станут дискуссионными платформами, планируется проведение мероприятий:

- Дискуссионные лаборатории: для углубленного анализа проблем и поиска инновационных решений.

- Круглые столы: для многостороннего диалога между представителями государства, гражданского общества, экспертного сообщества и международных организаций.

- Семинары: для обмена опытом и выработки практических рекомендаций для дальнейшей совместной деятельности, направленной на защиту и продвижение прав человека.

Фестиваль будет организован совместно с Международной федерацией по правам человека (FIDH) и партнерами, а также с женскими, молодежными и экологическими организациями из разных стран мира.

Приглашаем вас стать частью этого важного события, поделиться своими историями, своим видением и своим вкладом в построение устойчивого общества, где права человека незыблемы даже в самые кризисные времена".