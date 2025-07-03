Ольга Яковлева: лицо профессии и индустрии перманентного макияжа

Судья международных чемпионатов, тренер и автор методики "Сахарные губы" рассказывает о своей миссии в профессии, участии в Asia Fest 2025 и будущем перманентного макияжа.

11–12 июня 2025 года в Бишкеке прошел Третий Международный Чемпионат и Конференция по перманентному макияжу - Asia Fest PMU. В мероприятии приняли участие мастера из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, США, России и других стран. Asia Fest стал знаковым событием для всего Центральноазиатского региона. В течение двух дней проходили чемпионат, живые демонстрации, мастер-классы, а также выступления спикеров с полезной и актуальной информацией. Событие объединило участников и зрителей, среди которых были мастера, тренеры, начинающие специалисты и представители мировых брендов.

Одной из экспертных фигур конференции стала Ольга Яковлева - профессиональный приглашенный судья чемпионата и амбассадор международного бренда по производству оборудования для тату и перманентного макияжа - Defenderr.

"Asia Fest 2025 стал настоящим праздником для мастеров. Это не просто конкурс - это площадка, где рождаются смыслы, вдохновение и уверенность в себе", - говорит Ольга.

Ольга Яковлева: путь от художника к эксперту международного уровня

Ольга родилась в Красноярском крае, с детства увлекалась живописью и графикой. Обучение в художественной школе, затем - у профессионального сибирского художника, а позже - переезд в Санкт-Петербург и работа в крупной рекламной компании стали первыми вехами ее творческого пути. Но настоящую реализацию она нашла в перманентном макияже.

С 2018 года Ольга - сертифицированный мастер. Она прошла множество обучений в сфере перманента, дермопигментации и оказания первой помощи, и на текущий момент является членом множества профессиональных ассоциаций, в том числе Beliff, специализирующуюся на помощи женщинам после онкологических операций, TattooArt Global Alliance и The Society of Permanent Cosmetic Professionals.

Судья чемпионатов: объективность, опыт, тонкий вкус

Сегодня имя Ольги хорошо известно в профессиональном сообществе также благодаря её экспертной деятельности. Она - высокопрофессиональный судья масштабных международных чемпионатов, участник глобальных форумов, таких как WULOP Kazakhstan, Wulop Azerbaijan, Golden Star PMU, Tinel, WSOP и других. Каждая работа участника – это не просто проставить баллы, это оценка ею десятка работ участников по сложным техническим и эстетическим критериям, уделяя внимание также подходу мастера к задаче, пониманию цветотипа и форме.

"Для меня судейство - это не только честь, но и огромная ответственность. Моя задача оценить не просто технику, но и внутреннюю культуру мастера, его умение передать индивидуальность через работу, умение создать гармоничный образ", - делится Ольга.

"Сахарные губы" - авторская методика, ставшая трендом

Одним из ярчайших профессиональных достижений Ольги Яковлевой стала авторская методика "Сахарные губы" - техника, ставшая настоящим символом современной эстетики в перманентном макияже. Это не просто способ нанесения пигмента - это философия легкости, женственности и натуральной выразительности. Методика основывается на принципе создания свежего, слегка глянцевого эффекта, будто губы только что коснулись сладкого десерта или утреннего солнца. Особенность техники - отсутствие чётких контуров, мягкое нанесение, визуальное омоложение и сохранение естественного объема. Благодаря "Сахарным губам" клиентки получают не макияж, а настроение, которое носится неделями.

"Сахарные губы - это как лёгкое прикосновение света. Они должны выглядеть так, будто вы только что проснулись с идеальными губами, без перегруза и искусственности" - говорит Ольга.

Именно этот подход - видеть в перманентном макияже форму искусства - стал основой выставки-перформанса Ольги Яковлевой, прошедшей в Бишкеке в галерее "М" в январе 2025 года. Мероприятие вызвало резонанс в профессиональной среде и культурном сообществе, о нем писали ведущие СМИ Кыргызстана, включая и "Вечерний Бишкек".

Обучение, YouTube и вклад в индустрию

Ольга Яковлева - не просто мастер. Она активно делится опытом: ведёт два YouTube-канала на русском и английском языках, выпускает обзоры оборудования, делится кейсами и разбирает тонкости работы. Её каналы стали платформой для общения с мастерами из разных стран.

Кроме того, она - наставник для начинающих мастеров. Помогает им на первых этапах внедрения в профессию, делится своим многолетним опытом.

О восстановлении и силе через перманент

Отдельное направление в работе Ольги - это восстановительные процедуры. Она занимается камуфляжем шрамов и восстановлением ареолы груди после мастэктомии. Эта работа требует не только мастерства, но и огромной эмпатии.

"Каждый раз, когда я возвращаю женщине её отражение в зеркале, я понимаю, зачем я выбрала эту профессию", - говорит она.

Ольга Яковлева - это эксперт нового поколения, соединяющий в себе художественное чутье, медицинское знание, преподавательский талант и предпринимательский дух. Однозначно, будущее индустрии - за мастерами, которые умеют чувствовать, видеть и вести за собой.