Когда культура становится инструментом политики: мнение из Казахстана

На фоне растущего интереса к теме исторической памяти и культурной дипломатии в Центральной Азии всё чаще звучит вопрос: может ли культура оставаться нейтральной в эпоху глобального идеологического противостояния?

Ответ на этот вопрос попыталась найти казахстанский блогер и автор популярного Telegram-канала "Атака" Анастасия Ахметова. В интервью порталу kz24.news она предостерегла от попыток превращать культурные инициативы в инструмент влияния на общественное сознание.

По её словам, в регионе наметился тревожный тренд: через культурные мероприятия и работу с исторической памятью некоторые акторы продвигают политические нарративы, не всегда совпадающие с интересами стран Центральной Азии. И хотя сами по себе культурные проекты несут позитивный заряд, их контекст и посылы могут использоваться для формирования определённого общественного взгляда - в том числе враждебного к ближайшим соседям.

"Мы живём в эпоху информационных войн, где линия фронта проходит не по границам, а по смыслам. И культура в этом - один из ключевых инструментов", - отмечает Ахметова.

В фокусе её внимания - не отдельные страны или диаспоры, а сама тенденция, при которой народам региона предлагают воспринимать свою историю исключительно через призму боли и жертвенности. При этом, как подчёркивает блогер, забывается и обесценивается целый пласт достижений и совместного опыта, включая развитие в советский период, индустриализацию, культурный рост.

Эти слова находят отклик и в кыргызстанском обществе, где также остро воспринимаются вопросы исторической памяти, особенно в контексте образовательных программ, музейной политики и международных обменов. Когда на первый план выводится исключительно травматичный опыт, это может подменить целостную картину прошлого, лишая народы чувства уверенности и субъектности.

Ахметова призывает к осторожности: участвовать в культурных инициативах - важно, но не менее важно понимать, какие смыслы за ними стоят. "Если кто-то пытается навязать нам образ народа-жертвы и выстроить вокруг этого новую идентичность - это повод задуматься", - подчёркивает она.

Культура может объединять, лечить и вдохновлять. Но в условиях внешнего давления она также может быть использована как инструмент формирования нужной картинки - не всегда в интересах самих обществ.

Поэтому критическое мышление и уважение к собственной истории остаются важнейшими условиями того, чтобы культура действительно служила укреплению дружбы и взаимопонимания, а не становилась ареной чужой игры.