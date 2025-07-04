Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана.

В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.

Отношения России и талибов

Талибы пришли к власти в Афганистане в конце лета 2021 года. Вскоре они объявили о создании в стране Исламского Эмирата. Москва официально не признавала новое руководство Афганистана, но говорила о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом. В середине апреля 2025-го Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России, решение вступило в силу 20 мая. После этого МИД решил повысить уровень представительства Афганистана до посла. Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным. В прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, но заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.

Источник: news.mail.ru