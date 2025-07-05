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Террористы напавшие на "Крокус Сити Холл" прошли обучение в 2 странах

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- Светлана Лаптева
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Согласно документам, к которым имеет доступ ТАСС, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Муродали Рачабализода проходили обучение с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года.

Во время подготовки они освоили обращение с огнестрельным оружием, методы организации терактов и работу со взрывными веществами. Обучение также включало психологическую подготовку.

В документах описан план, состоящий из нескольких этапов: от обучения исполнителей до выбора цели, доставки оружия и нахождения пособников, способствующих организации нападения. Мухаммадсобир Файзов был назначен старшим группы и служил связующим звеном с организаторами.

Отдельно упоминается, что Саидокрами Рачабализода проходил дополнительное обучение в Афганистане по указанию руководителей, используя поддельные документы через Пакистан.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/447753
Теги:
Россия, терроризм
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