Террористы напавшие на "Крокус Сити Холл" прошли обучение в 2 странах

Согласно документам, к которым имеет доступ ТАСС, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Муродали Рачабализода проходили обучение с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года.

Во время подготовки они освоили обращение с огнестрельным оружием, методы организации терактов и работу со взрывными веществами. Обучение также включало психологическую подготовку.

В документах описан план, состоящий из нескольких этапов: от обучения исполнителей до выбора цели, доставки оружия и нахождения пособников, способствующих организации нападения. Мухаммадсобир Файзов был назначен старшим группы и служил связующим звеном с организаторами.

Отдельно упоминается, что Саидокрами Рачабализода проходил дополнительное обучение в Афганистане по указанию руководителей, используя поддельные документы через Пакистан.

Источник: ВЭС24