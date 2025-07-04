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Сменился глава Всемирного банка в Центральной Азии. Им стал Наджи Бенхасин

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- Светлана Лаптева
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Наджи Бенхасин приступил к исполнению своих обязанностей нового регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии. Он будет осуществлять свою деятельность из представительства Всемирного банка в Ташкенте, Узбекистан. В своей должности господин Бенхасин будет курировать операции Всемирного банка в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Татьяна Проскурякова, занимавшая пост регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии с июля 2021 года по июнь 2025 года, завершила свою работу. C 1 июля 2025 года господин Бенхасин официально занял эту должность.

Программа Всемирного банка по Центральной Азии включает 85 действующих проектов с общим объёмом обязательств более 11 млрд долларов. Эти проекты помогают правительствам стран региона достигать широкого круга целей в области развития и модернизировать различные социально-экономические сектора. По количеству проектов программа в Центральной Азии занимает второе место среди всех региональных портфелей Всемирного банка и 16-е место в мире - по объёму финансирования.

"Для меня большая честь возглавить динамичную и многопрофильную деятельность Всемирного банка в Центральной Азии - регионе с населением более 80 миллионов человек, который переживает стремительную экономическую и демографическую трансформацию", - отметил Наджи Бенхасин, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии.

"Я намерен продолжить продуктивное сотрудничество Всемирного банка с правительствами стран региона, содействуя их усилиям по построению инклюзивных рыночных экономик, повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест - особенно для женщин и молодежи, а также решению ключевых региональных вызовов. Среди них - расширение возможностей в сферах энергетики, транспорта и торговли, решение проблем недостатка водных ресурсов, а также трансграничные экологические и санитарно-эпидемиологические риски", - добавил господин Бенхасин.

Наджи Бенхасин, гражданин Алжира, начал свою профессиональную деятельность во Всемирном банке в 2001 году. С тех пор он занимал ряд руководящих должностей. До своего назначения в Центральную Азию господин Бенхасин с июля 2020 по июнь 2025 года возглавлял представительство Всемирного банка в Пакистане.

Ранее господин Бенхасин занимал должность регионального директора по вопросам справедливого роста, финансов и институтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также руководил глобальной практикой по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций во Всемирном банке.

Господин Бенхасин является выпускником Швейцарского федерального технологического института, Парижской высшей школы менеджмента и Парижской школы экономики. Он также имеет степень доктора философии (PhD) по экономике Массачусетского технологического института (MIT). Свободно владеет арабским, французским и английским языками.


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URL: https://www.vb.kg/447766
Теги:
Всемирный банк
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