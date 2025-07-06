Ее имя – Надэс: в Алматы открыли лицо загадочной скульптуры

Алматинцев официально познакомили с новой скульптурой – двенадцатиметровой головой девушки, которую еще в мае установили на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева. Все это время она была скрыта покрывалом, а горожане гадали: это уже художественное высказывание, перфоманс или будет продолжение? Сегодня скульптуру презентовали – это работа известного испанского художника Жауме Пленса под названием "Надэс", первый и самый большой экспонат готовящегося к открытию нового музея – Almaty Museum of Arts. Корреспондент Tengrinews.kz побывал на открытии лица "Надэс".

"Вуаль" со скульптуры стянули в тот час, когда солнце в Алматы уже клонится к закату и светит мягким, теплым светом.

Открытие скульптуры напоминало традиционный обряд беташар. Эту ассоциацию усиливал рассказ о том, как выбирали моделей для скульптуры: они подбирались так, чтобы автор мог впитать образ казахской девушки.

"Это чистый образ. И эта девушка смотрит сама в себя. Это образ чувственности, добра, и чистоты. Когда люди будут видеть эту скульптуру, они сами захотят быть и чище, и прекраснее", – так описали ее на презентации.

Как передает корреспондент Tengrinews.kz, на открытии собрались журналисты, известные бизнесмены и селебрити из других сфер. После того как покрывало спало, раздались аплодисменты и восхищенные разговоры.

"Город ждал, когда мы откроем эту скульптуру. Некоторые предположили, что покрывало, которое сейчас на скульптуре, - это и есть такой некий перформанс и это готовая скульптура, что она так и должна была выглядеть. Каждый додумывал свое. Но наконец-то пришло время, когда мы ее открываем", – заявил бизнесмен Нурлан Смагулов, основатель Almaty Museum of Arts.

Двенадцатиметровая скульптура каталонского скульптора Жауме Пленса – одна из самых масштабных его работ за последние годы. И на открытии отметили, что "Надэс" не была куплена где-то, не привезена из другого города, она создавалась для Алматы. Пленса придумал ее специально для этого оживленного перекрестка. Он приезжал в город и был на этом месте.

Директор по музейной работе Almaty Museum of Arts Меруерт Калиева в разговоре с Tengrinews.kz развила эту мысль и объяснила, что девушка с закрытыми глазами на одном из самых оживленных перекрестков города – это символизм, тот самый "момент тишины". Скульптура будет напоминать занятым и спешащим горожанам: важно замедлиться, поразмыслить, углубиться в себя.

"Мы хотим, чтобы эта скульптура стала частью городского пространства. Вокруг нее уже есть озеленение, будет очень много скамеек, чтобы люди могли присесть, отдохнуть, рядом есть фонтаны, чтобы создавалась прохлада. И с одной стороны, эта скульптура приглашает людей в музей, а с другой - она образует вокруг себя пространство, и мы думаем, что здесь людям будет приятно находиться. Эта скульптура будет вдохновлять людей остановиться на секунду", – поделилась Мадина Калиева.

Также Меруерт Калиева рассказала, почему для работы над скульптурой выбрали именно испанского художника Жауме Пленса: он славится своими монументальными работами для общественных пространств.

"Наверное, одна из причин, по которой очень часто разные города, университеты и очень значимые площадки, помимо музеев, заказывают ему скульптуры ― это потому, что его работы говорят на универсальном языке. Получается, что с одной стороны скульптуры концептуально глубокие. А с другой стороны, человек, который даже никогда не знал о современном искусстве, не знал работ этого художника, у него все равно получается достаточно сильный эмоциональный отклик, когда он видит такую красивую скульптуру, в таком очень умиротворенном виде, когда ее взгляд направлен внутрь и это создает "момент тишины".

"Надэс" – первый экспонат Almaty Museum of Arts, показанный жителям Алматы. При этом коллекция уже включает в себя больше 700 произведений искусства. Открытие самого музея по-прежнему намечено на сентябрь.