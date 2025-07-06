Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 102.32 - 103.12

Ее имя – Надэс: в Алматы открыли лицо загадочной скульптуры

366  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алматинцев официально познакомили с новой скульптурой – двенадцатиметровой головой девушки, которую еще в мае установили на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева. Все это время она была скрыта покрывалом, а горожане гадали: это уже художественное высказывание, перфоманс или будет продолжение? Сегодня скульптуру презентовали – это работа известного испанского художника Жауме Пленса под названием "Надэс", первый и самый большой экспонат готовящегося к открытию нового музея – Almaty Museum of Arts. Корреспондент Tengrinews.kz побывал на открытии лица "Надэс".

"Вуаль" со скульптуры стянули в тот час, когда солнце в Алматы уже клонится к закату и светит мягким, теплым светом.

Открытие скульптуры напоминало традиционный обряд беташар. Эту ассоциацию усиливал рассказ о том, как выбирали моделей для скульптуры: они подбирались так, чтобы автор мог впитать образ казахской девушки.

"Это чистый образ. И эта девушка смотрит сама в себя. Это образ чувственности, добра, и чистоты. Когда люди будут видеть эту скульптуру, они сами захотят быть и чище, и прекраснее", – так описали ее на презентации.

Как передает корреспондент Tengrinews.kz, на открытии собрались журналисты, известные бизнесмены и селебрити из других сфер. После того как покрывало спало, раздались аплодисменты и восхищенные разговоры.

"Город ждал, когда мы откроем эту скульптуру. Некоторые предположили, что покрывало, которое сейчас на скульптуре, - это и есть такой некий перформанс и это готовая скульптура, что она так и должна была выглядеть. Каждый додумывал свое. Но наконец-то пришло время, когда мы ее открываем", – заявил бизнесмен Нурлан Смагулов, основатель Almaty Museum of Arts.

Двенадцатиметровая скульптура каталонского скульптора Жауме Пленса – одна из самых масштабных его работ за последние годы. И на открытии отметили, что "Надэс" не была куплена где-то, не привезена из другого города, она создавалась для Алматы. Пленса придумал ее специально для этого оживленного перекрестка. Он приезжал в город и был на этом месте.

Директор по музейной работе Almaty Museum of Arts Меруерт Калиева в разговоре с Tengrinews.kz развила эту мысль и объяснила, что девушка с закрытыми глазами на одном из самых оживленных перекрестков города – это символизм, тот самый "момент тишины". Скульптура будет напоминать занятым и спешащим горожанам: важно замедлиться, поразмыслить, углубиться в себя.

"Мы хотим, чтобы эта скульптура стала частью городского пространства. Вокруг нее уже есть озеленение, будет очень много скамеек, чтобы люди могли присесть, отдохнуть, рядом есть фонтаны, чтобы создавалась прохлада. И с одной стороны, эта скульптура приглашает людей в музей, а с другой - она образует вокруг себя пространство, и мы думаем, что здесь людям будет приятно находиться. Эта скульптура будет вдохновлять людей остановиться на секунду", – поделилась Мадина Калиева.

Также Меруерт Калиева рассказала, почему для работы над скульптурой выбрали именно испанского художника Жауме Пленса: он славится своими монументальными работами для общественных пространств.

"Наверное, одна из причин, по которой очень часто разные города, университеты и очень значимые площадки, помимо музеев, заказывают ему скульптуры ― это потому, что его работы говорят на универсальном языке. Получается, что с одной стороны скульптуры концептуально глубокие. А с другой стороны, человек, который даже никогда не знал о современном искусстве, не знал работ этого художника, у него все равно получается достаточно сильный эмоциональный отклик, когда он видит такую красивую скульптуру, в таком очень умиротворенном виде, когда ее взгляд направлен внутрь и это создает "момент тишины".

"Надэс" – первый экспонат Almaty Museum of Arts, показанный жителям Алматы. При этом коллекция уже включает в себя больше 700 произведений искусства. Открытие самого музея по-прежнему намечено на сентябрь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447772
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  