Первый, второй и третий поливной сезон в Чуйской области успешно завершены

Министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Жумагазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомились с состоянием оросительных систем и проинспектировали ход восстановительных работ на межхозяйственных каналах и водохозяйственных сооружениях.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза КР, В Чуйской области успешно завершился 1-2-3 поливной сезон, а местные аграрии готовятся к четвертому и пятому поливу.

В первый поливной сезон зерновые культуры, многолетние травы, фрукты, овощи, сахарная свекла, кукуруза и т.д. получили необходимое количество воды, особого дефицита воды не наблюдалось. Для этого в регионе своевременно заполнялись водой водохранилища (БДР, БСР), прошли ремонтные работы и очищались каналы и ирригационные системы.

Стоит отметить, что в первый поливной сезон в Чуйской области было предоставлено 559,4 млн м³ воды, что охватило площадь 147,8 тыс. га.