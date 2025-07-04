Татарстан позвал бизнес Кыргызстана инвестировать в его экономику

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Мьянма никак не инвестируют в экономику Татарстана, заявила глава АИР РТ Талия Минуллина на встрече с торговыми представителями России в этих странах, пишет издание "Бизнес Online" (Татарстан).

На ней стороны обсудили текущее торгово-экономическое взаимодействие республики с иностранными партнерами.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что в 2024 году внешнеторговый оборот республики увеличился более чем на 12% и составил $16,2 млрд, а экспорт вырос на 20% до $12,3 миллиарда.

"Я так поняла, что выбирали делегацию, которую направили в Татарстан, исключительно по принципу инвестиционной деятельности. У нас инвестиционный регион номер один в России, а инвестиций из этих стран ноль!", - сказала Минуллина.

Она призвала усилить работу в этом направлении.