Минский форум ЕАЭС: интеграция набирает обороты и приносит плоды КР

В столице Беларуси прошли сразу два ключевых для Евразийского экономического союза события - IV Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета (саммит ЕАЭС). Масштаб и повестка этих мероприятий убедительно опровергли скептиков, утверждающих, будто ЕАЭС - "формальное объединение". На форум съехались более 2,7 тысячи участников из 33 стран, в том числе лидеры не только государств "евразийской пятерки", но и государств-наблюдателей и партнеров из других регионов.

"Саммит в Минске в определенной степени подвел итоги и обозначил перспективы взаимодействия стран Евразийского экономического союза. На мой взгляд, важно, что в этом году председательство в ЕАЭС принадлежит Беларуси - стране, которая является одним из опорных столпов евразийской интеграции. Минская встреча показала, что у Беларуси и других стран-участниц есть общее видение того, как должен развиваться Евразийский союз. Одним из ключевых моментов саммита стало обсуждение транспортно-логистических цепочек, прежде всего для экспорта продукции. Вопросы беспрепятственного транзита товаров, произведенных в странах ЕАЭС через внешние границы Союза, остаются актуальными и требуют пристального внимания", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

В рамках шести больших тематических блоков состоялось свыше 30 мероприятий, охватывающих практически все сферы - от сельского хозяйства и промышленности до высоких технологий. Минский саммит ЕАЭС, совпавший по времени с форумом, стал площадкой, где союз продемонстрировал и достижения интеграции, и готовность двигаться дальше на благо своих членов. Для Кыргызстана, как одного из активных участников ЕАЭС, решения форума и саммита имеют особую значимость - они несут конкретную пользу экономике страны и ее гражданам.

Главный посыл председательствующей в 2025 году Беларуси - никаких "встреч ради встреч", только практические результаты. Итоги минских переговоров подтверждают этот настрой. На саммите в Минске подписано около десяти документов, формирующих солидный "портфель" решений. Среди них - два прорывных внешнеэкономических соглашения - о партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией, заключенные на полях саммита. Эти договоренности - конкретное свидетельство того, что союз привлекает внимание новых партнеров.

"Одни смотрят доброжелательно, как мы набираем обороты и подключаются к союзу. Другие ждут, когда мы споткнемся или разойдемся. Чьи ожидания сбудутся - зависит только от нас", - заметил президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнув значение новых партнеров и одновременно вызовы перед ЕАЭС.

Не остались без внимания и внутрисоюзные вопросы углубления интеграции. Лидеры "пятерки" утвердили ряд решений, направленных на совершенствование работы союза. В их числе - поправки в Договор о ЕАЭС и регламенты органов Союза, а также практические меры по дальнейшей либерализации торговли услугами и развитию транспортной инфраструктуры ЕАЭС. Одобрен мониторинг выполнения странами обязательств по устранению барьеров на внутреннем рынке и планы по дальнейшей снятии ограничений для бизнеса. Отдельное решение посвящено экономическому сотрудничеству в сфере спорта, а символической точкой повестки стали кадровые вопросы Евразийской экономической комиссии.

Наконец, подтверждены сроки следующей встречи лидеров - конец 2025 года в Санкт-Петербурге, где предстоит подвести итоги белорусского председательства.

Минский форум позволил подвести итоги первого десятилетия ЕАЭС и наметить амбициозные ориентиры на будущее. Взаимная торговля внутри Союза удвоилась, достигнув $97 млрд, а 93% расчетов между государствами-участниками осуществляются в национальных валютах. Это существенный шаг к дедолларизации - хотя говорить о полном отказе от доллара рано, признал Лукашенко, но такой уровень валютной независимости "очень серьезен".

"На саммите были озвучены позитивные экономические итоги. За последние десять лет товарооборот между странами ЕАЭС составил более двух триллионов долларов. Это подтверждает востребованность национальной продукции. Ведь Евразийский союз изначально нацелен на развитие внутреннего производства и экспорт товаров, произведенных в его странах. Отдельно стоит отметить участие представителей Кубы. Выступая в статусе страны-наблюдателя, они заявили о готовности стать мостом между ЕАЭС и Латинской Америкой. Это открывает дополнительные перспективы и для Кыргызстана - кыргызские производители могут значительно расширить экспортные возможности, учитывая, что в странах Европейского союза из-за насыщенности рынка конкурировать сложнее. Еще один важный момент из выступления Александра Лукашенко, он подчеркнул, что у ЕАЭС должны быть не только экономические, но и информационные цели. Это означает, что пришло время формировать единое информационное пространство, а не ограничиваться исключительно вопросами торговли и интеграции в промышленности", - продолжил Шестаков.

Также за годы интеграции заметно выросла экономическая мощь Союза. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 до $2,6 трлн. Внешнеэкономические связи союза также укрепляются - уже к 2025 году ЕАЭС установил формальные отношения с рядом крупных объединений и стран, совокупный ВВП которых достигает $72 трлн (почти половина мировой экономики). Это наглядно демонстрирует, что Евразийский союз стал частью глобальных процессов.

Успехи союза налицо, но немало и задач, которые требуют решения. Лукашенко прямо указал на отставание в ряде отраслей: по его словам, странам ЕАЭС следует ускориться в создании передовых производств. Пока в рамках промышленной кооперации Союз одобрил лишь два совместных проекта на сумму $17 млн - выпуск железнодорожных стрелок и кабин для комбайнов - и это "смехотворно мало", подчеркнул белорусский президент. Особый упор, по его мнению, нужно сделать на отраслях, где традиционно доминируют западные корпорации: фармацевтике, автомобилестроении, микроэлектронике.

"Важный аспект из выступления президента Беларуси - это его замечание о том, что более активней должна работать Евразийская экономическая комиссия. Он сказал, что многие вопросы вот находятся именно, допустим, на рассмотрении глав государств, хотя, в рамках ЕЭК они могли бы и быть решены. На мой взгляд, это совершенно справедливое замечание, потому что зачастую ЕЭК себя очень пассивно проявляет. Мы в Кыргызстане, допустим, по теме той же миграции очень редко слышим нашего представителя в Комиссии, который мог бы выступать гораздо активнее", - считает политолог.

Также прозвучала критика в адрес Евразийской экономической комиссии. Лукашенко отметил, что многие вопросы, которые могли бы быть решены на уровне ЕЭК, излишне часто передаются на рассмотрение глав государств. Это замечание абсолютно справедливо. ЕЭК порой проявляет себя довольно пассивно. Например, в Кыргызстане по теме трудовой миграции крайне редко слышны инициативы или выступления нашего представителя в комиссии, хотя он мог бы быть гораздо активнее.

Также обсуждался вопрос с продовольственной безопасностью: для стабилизации цен по некоторым товарам союзным странам пока приходится даже приоткрывать внутренний рынок для импорта. Решение видят в наращивании совместных агропромышленных проектов. В этом контексте на форуме особо обсуждалась инициатива "Евразийский агроэкспресс" - сеть ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции внутри Союза и на внешние рынки.

В сфере цифрового развития тоже обозначены пробелы, в частности, требуется скорейший запуск единых систем электронного документооборота, признание электронных подписей во всех государствах - чтобы бизнес и граждане ощущали удобство единого рынка на практике.

Для Кыргызстана минские решения - не абстракция, а конкретные возможности для роста экономики и благосостояния граждан. Президент Садыр Жапаров, активно участвовавший в форуме и саммите, прямо обозначил приоритет - использовать ЕАЭС как драйвер модернизации кыргызской экономики. Отвечая на вопросы на пленарной сессии форума, Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение промышленной кооперации в рамках Союза. Одной из самых действенных мер он назвал механизм финансовой поддержки кооперационных проектов ЕАЭС - с его помощью уже запущены совместные производства.

"Стоит выделить выступление Садыра Жапарова. Он сделал акцент на необходимости углубления промышленной кооперации и роста собственного производства в рамках ЕАЭС. В условиях глобальных экономических кризисов нельзя полагаться на дорогой импорт. Кыргызстану, как и другим странам союза, важно развивать внутренние производственные мощности и сосредотачиваться на товаропроизводстве", - заключил эксперт Игорь Шестаков.

Однако президент Кыргызстана обратил внимание на то, что бизнес малых стран сталкивается с трудностями при подаче заявок и выполнении всех требований таких программ. В Минске Жапаров предложил пересмотреть критерии отбора проектов и условия поставок оборудования, чтобы облегчить доступ предприятий из небольших экономик, таких как Кыргызстан, к интеграционным инициативам.

Это повысит участие кыргызского малого и среднего бизнеса в общих промышленных цепочках ЕАЭС. Жапаров озвучил на форуме и комплексную программу модернизации экономики Кыргызстана на евразийском направлении. В ее числе, локализация производства и развитие промышленных кластеров с участием МСБ, особый упор на цифровую трансформацию и автоматизацию; усиление научно-технического потенциала через обмен информацией и совместные НИОКР в промышленности и АПК; обеспечение устойчивого финансирования инноваций, создание сети евразийских центров компетенций.

Президент подчеркнул, что основы индустриального рывка уже заложены - в Национальной стратегии развития КР до 2030 года приоритетом выделена индустриализация и рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Кыргызстан видит свои точки роста в отраслях, где страна традиционно сильна - текстиль и швейное производство, переработка сельхозсырья, стройматериалы, фармацевтика, машиностроение. Все они обладают высоким потенциалом по созданию рабочих мест и развитию регионов.

"Кыргызстан выступает за активную промышленную кооперацию как внутри Союза, так и с внешними партнерами и располагает необходимыми ресурсами для формирования единой евразийской индустрии", - заявил президент Садыр Жапаров.

Его позиция созвучна общей линии саммита - делать ставку на совместные производства и уникальный евразийский продукт, а не конкурировать друг с другом.

Этот подход уже принес Кыргызстану ощутимые результаты. Объем взаимной торговли республики со странами Союза за десятилетие удвоился - с $2,45 млрд в 2015 году, когда страна присоединилась к ЕАЭС, до почти $5 млрд в 2024 году. Это стабильный и прогрессирующий рост, отражающий все более глубокие интеграционные связи. Кыргызский экспорт в рамках ЕАЭС растет опережающими темпами. Например, поставки кыргызских товаров в Россию за 10 месяцев 2024 года увеличились сразу на 46,3% (до $937 млн). Так, Россия остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана после Китая, и доступ на ее рынок облегчается благодаря отсутствию таможенных барьеров в ЕАЭС.

Одновременно Союз дает Кыргызстану и прямую финансовую отдачу - за счет механизма распределения пошлин. Только за первый квартал 2025 года в бюджет республики перечислено 5,5 млрд сомов импортных таможенных пошлин, собранных на внешней границе ЕАЭС. Основную часть этой суммы - около 4,6 млрд сомов - перечислила Россия, что отражает объем импорта через российскую границу. Эти поступления на 1% выше уровня прошлого года, и их рост будет продолжаться по мере расширения внешней торговли Союза.

Более глубокая интеграция сулит Кыргызстану новые внешние рынки и инвестиции. Поддерживая курс ЕАЭС на заключение свободных торговых соглашений, Бишкек активно продвигает идеи расширения географии партнерств. Еще в 2022 году Жапаров выступил за создание зоны свободной торговли ЕАЭС с Индонезией и продление соглашения с Ираном - и сейчас эти планы получают развитие. От соглашений с ОАЭ и Монголией, подписанных в Минске, кыргызские экспортеры также выиграют, получив льготный доступ к перспективным нишам. Например, уже обсуждается увеличение экспорта кыргызской сельхозпродукции в Беларусь и другие страны по ускоренным "зеленым коридорам".

Партнерство с ОАЭ может принести инвестпроекты в сферу возобновляемой энергетики, туризма, финансовых услуг. А соглашение с Монголией открывает возможности для поставок кыргызского оборудования и продовольствия в эту страну на взаимовыгодной основе. Примечательно, что на полях форума прошел бизнес-диалог ЕАЭС-ОАЭ и круглый стол ЕАЭС–Монголия, где обсуждались конкретные инициативы - от сотрудничества в горнодобыче до логистики.

Не менее значимы социальные эффекты евразийской интеграции для простых граждан Кыргызстана. Свобода трудовой миграции, гарантированная Договором о ЕАЭС, облегчает миллионам кыргызстанцев поиск работы в союзных странах и улучшает условия их пребывания за рубежом. В России, Казахстане, Беларуси наши соотечественники работают без необходимости получать трудовые патенты, их дипломы признаются автоматически, дети мигрантов имеют право на образование наряду с местными.

Вместе с тем Кыргызстан как государство неизменно стоит на защите прав своих граждан, находящихся в трудовой миграции в России. В марте этого года посол Кыргызстана в РФ напомнил российской стороне о важности сохранения всех льгот и преференций для кыргызстанцев, предусмотренных договором ЕАЭС, в контексте новых миграционных правил в России. Москва заверила, что законопослушные кыргызстанцы будут пользоваться всеми правами, закрепленными соглашениями союза. Это включает доступ к медицинской помощи, пенсионным правам (ЕАЭС готовится к введению механизма переноса пенсионных отчислений между странами) и другим социальным гарантиям.

Можно отметить, что трудовая миграция во многом стабилизирует экономику Кыргызстана. Денежные переводы из России в республику в 2024 году выросли на 12%, достигнув $2,6 млрд за 11 месяцев, тогда как в Армению, Казахстан и другие страны региона переводы сократились. Это свидетельство не только большой кыргызской диаспоры в РФ, но и того, что в условиях западных санкций российская экономика продолжает нуждаться в трудовых ресурсах из дружественных стран, а ЕАЭС создает для этого благоприятный правовой режим. Так, открытый рынок труда ЕАЭС служит обоюдной выгоде.

Минский Евразийский экономический форум и саммит ЕАЭС наглядно продемонстрировали, что несмотря на все внешние вызовы, интеграционный проект на постсоветском пространстве развивается динамично и приносит реальные плоды. Кыргызстан, будучи относительно небольшой экономикой, уже сумел извлечь значительную выгоду из участия в союзе - от удвоения торговли до рекордного экономического роста в 9%, самого высокого среди стран ЕАЭС. По оценке Евразийской комиссии, в 2024 году все государства "пятерки" вышли на траекторию роста выше докризисного уровня, а снижение безработицы в ЕАЭС до 2,8% стало лучшим показателем за десятилетие.

Для Кыргызстана общее экономическое пространство означает новые проекты, инвестиции и рабочие места - будь то строительство совместных фабрик, улучшение транспортных коридоров или цифровизация услуг для бизнеса. Выигрывают и простые граждане, от снижения стоимости товаров благодаря отмене пошлин и совместным мерам против удорожания продовольствия, упрощения поездок и расширения доступа к возможностям заработка. Таким образом, углубление интеграции отвечает национальным интересам Кыргызстана.