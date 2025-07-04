Единое образовательное пространство между РФ и КР – основа союзничества

"Единое образовательное пространство между Россией и Кыргызстаном - одна из фундаментальных основ нашего союзничества и стратегического партнёрства". С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на заседании совместной рабочей группы по формированию общего образовательного пространства Евразии. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы России Алена Аршинова.

Сообщается, что встреча прошла в Москве и собрала представителей правительства, экспертов и министров двух стран. В центре повестки - запуск единой цифровой платформы, согласование стандартов, обмен опытом, поддержка русского языка и работа с молодёжью.

"Мы бережно относимся к нашим двусторонним связям и выстраиваем это сотрудничество в духе доверия и общего будущего", - отметил Михаил Галузин, подчеркнув стратегическое значение гуманитарных инициатив для всего региона.

АНО "Евразия" продолжает укреплять евразийское партнёрство, объединяя страны через образование, культуру и совместные проекты.