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Единое образовательное пространство между РФ и КР – основа союзничества

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- ВБ
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"Единое образовательное пространство между Россией и Кыргызстаном - одна из фундаментальных основ нашего союзничества и стратегического партнёрства". С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на заседании совместной рабочей группы по формированию общего образовательного пространства Евразии. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы России Алена Аршинова.

Сообщается, что встреча прошла в Москве и собрала представителей правительства, экспертов и министров двух стран. В центре повестки - запуск единой цифровой платформы, согласование стандартов, обмен опытом, поддержка русского языка и работа с молодёжью.

"Мы бережно относимся к нашим двусторонним связям и выстраиваем это сотрудничество в духе доверия и общего будущего", - отметил Михаил Галузин, подчеркнув стратегическое значение гуманитарных инициатив для всего региона.

АНО "Евразия" продолжает укреплять евразийское партнёрство, объединяя страны через образование, культуру и совместные проекты.


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URL: https://www.vb.kg/447785
Теги:
образование, Россия, русский язык, Кыргызстан
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