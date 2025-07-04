Система "Электронный нотариат" временно приостановит работу 4 июля

В ночь с 4 на 5 июля 2025 года система "Электронный нотариат" (Э-нот) будет временно недоступна в связи с техническими работами. Об этом сообщает Министерство юстиции КР

Причиной временной приостановки стало проведение работ по переносу Единой информационной системы нотариата в "Правительственное облако" (G-Cloud).

Согласно официальной информации, доступ к системе будет ограничен с 22:00 4 июля до 04:00 5 июля. В этот период проведение любых нотариальных действий будет невозможно.

Министерство просит граждан и юридические лица учитывать это при планировании обращений к нотариусам. После завершения технических работ система возобновит работу в штатном режиме.