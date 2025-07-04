Десятилетие "Альянс Алтын": вклад в экономику и социальное развитие страны

2 июля ОсОО "Альянс Алтын" отметил своё десятилетие - важный рубеж, который компания достигла благодаря системной работе, ответственности и стратегическому видению. За это время "Альянс Алтын" не просто наращивал объёмы добычи, но и укреплял социальные и экологические стандарты, демонстрируя, что горнодобывающая отрасль может стать драйвером устойчивого развития региона и страны в целом.

С 2015 года компания перечислила в бюджет Кыргызстана 29,8 миллиарда сомов - весомый вклад в финансовую стабильность страны. Для сравнения, только в апреле 2025 года налоговые отчисления "Альянс Алтын" составили 2 миллиарда сомов, из которых 1,59 миллиарда пришлись на реализацию золота. На месторождении Джеруй, втором по объёму в стране, с 2021 года добыто свыше 17,6 тонн драгоценного металла, при этом годовая мощность переработки руды достигает 1,3 миллиона тонн.

Однако вклад компании измеряется не только цифрами. За эти годы "Альянс Алтын" инвестировала 1,2 миллиарда сомов в Фонд развития, который стал источником финансирования множества проектов - от строительства и ремонта школ, детских садов и медицинских учреждений до создания спортивной инфраструктуры, и поддержки культурных инициатив. Важным направлением стали также дороги и уличное освещение, что ощутимо повысило качество жизни местных жителей. Кроме того, выделено свыше 317 миллионов сомов на адресную социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Компания систематически инвестирует 2% от выручки в развитие инфраструктуры региона - это почти 2 миллиарда сомов, которые распределяются между областью, районом и селом в пропорции 50%, 30% и 20% соответственно. Такой подход обеспечивает сбалансированное развитие и учитывает реальные потребности всех уровней местного управления.

Экологическая ответственность остаётся краеугольным камнем деятельности "Альянс Алтын". Компания внедряет замкнутые системы водоснабжения, проводит рекультивацию нарушенных земель и осуществляет постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению местной фауны - в последние годы реализованы проекты по выпуску маралов и фазанов, а также зарыблению рек, что помогает поддерживать биологическое разнообразие и природное равновесие.

Сегодня "Альянс Алтын" смотрит в будущее с уверенностью, удерживая фокус на балансе между экономическим ростом, улучшением качества жизни населения и экологической устойчивостью. Компания подтверждает готовность оставаться надёжным партнёром для государства и общества, открыто и ответственно отвечая на вызовы времени.