Страны ЦА развивают проект уполномоченных экономических операторов

В Кишинёве Международный торговый центр (МТЦ) при содействии Таможенной службы Республики Молдова провел региональное мероприятие в формате Peer Learning Initiative (Инициатива взаимного обучения) по вопросам уполномоченных экономических операторов (УЭО). Это трехдневное мероприятие прошло в рамках проекта "Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор", финансируемого Европейским союзом и реализуемого МТЦ.

Мероприятие объединило таможенные органы, экспертов в сфере торговли и представителей частного сектора из пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из Молдовы и Турции.

Основной целью мероприятия стал обмен опытом и согласование усилий по внедрению программ для надёжных участников цепочек поставок. Инициатива направлена на упрощение трансграничной торговли, развитие партнёрства между странами региона и внедрение эффективных программ УЭО с опорой на международный опыт, что создаёт условия для свободного и безопасного движения товаров и услуг по Транскаспийскому транспортному коридору.

"Сильная и надёжная программа уполномоченных экономических операторов - это фундамент современной и открытой таможенной системы", -

Опираясь на опыт Молдовы, где программа УЭО уже получила признание со стороны Европейского союза, мы хотим поделиться своими наработками и поддержать усилия по созданию более прозрачной, безопасной и взаимосвязанной торговой среды в нашем общем регионе" отметила заместитель директора Таможенной службы Республики Молдова Лидия Абабий.

Программа PLI включает интерактивные сессии, посвященные нормативно-правовой базе, процессу валидации УЭО, цифровым инструментам (таким как панель мониторинга УЭО), развитию человеческого капитала и стратегиям по расширению участия бизнеса в программе. Успешная реализация программы УЭО в Молдове и соглашения о взаимном признании (MRA) с ЕС представлены как образец передовой практики.

"Мы стремимся содействовать региональной интеграции и устойчивому экономическому росту", - отметила госпожа Симкич Алешка, Поддержка внедрения УЭО в Центральной Азии крайне важна для укрепления доверия между таможней и бизнесом, обеспечения безопасности цепочек поставок и более глубокой интеграции стран-партнёров в глобальные торговые сети". - подчеркнула госпожа Симкич Алешка, Посол Европейского союза в Республике Казахстан Симкич Алешка.

В рамках этого обязательства МТЦ способствует расширению сотрудничества и обмену знаниями для укрепления таких инициатив.

"Программы для надежных участников торговли, такие как уполномоченных экономических операторов, столь же сильны, насколько прочны партнeрства, лежащие в их основе. Укрепление сотрудничества между таможенными органами, частным сектором и международными экспертами является ключом к построению доверия, прозрачности и операционного взаимодействия, которые двигают такие программы вперед. Обмен опытом - как между странами Центральной Азии, так и с коллегами из Восточной Европы - становится мощным катализатором прогресса. Это позволяет странам обмениваться практическими решениями, адаптировать успешные модели и совместно двигаться к более безопасной, предсказуемой и эффективной торговле", - сказала менеджер проекта по упрощению процедур торговли в Международного торгового центра Харунжен Аделина.

Отдельная сессия с участием компаний Молдовы, сертифицированных в рамках УЭО, и Торгово-промышленной палаты предоставила площадку для прямого диалога между таможенными органами и бизнесом, позволяя участникам обсудить вызовы и преимущества с точки зрения частного сектора.

Инициатива взаимного обучения основывается на региональной динамике модернизации таможенных процедур, повышения безопасности торговли и продвижения взаимного признания за пределами национальных границ.

Посредством обмена знаниями и институционального диалога мероприятие поддерживает более широкое видение устойчивой торговой связанности между Центральной Азией и Восточной Европой.

"Данная встреча стала ценным источником практического опыта по внедрению программы уполномоченного экономического оператора. На примерах стран Центральной Азии и Республики Молдова мы увидели, как эффективно может работать эта модель. Для Кыргызстана, где институт УЭО только начинает формироваться, полученные знания и материалы станут основой для увеличения числа экономических операторов и расширения участия субъектов ВЭД в международной торговле. Это - реальная возможность для наших производителей и импортеров стать частью глобальной цепочки поставок" - отметила ведущий специалист отдела * таможенной политики и развития инфраструктуры Управления таможенной политики Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Алина Кулжанова.

О проекте "Ready4Trade Центральная Азия: содействие процветанию через Транскаспийский транспортный коридор" (2024–2028)

Данный четырехлетний проект технической помощи, финансируемый Европейским союзом (ЕС), направлен на продвижение повестки дня ЕС по развитию связанности с Центральной Азией за счет повышения операционной эффективности Транскаспийского транспортного коридора и интернационализации бизнеса в странах Центральной Азии.

Это будет достигнуто путем упрощения трансграничных формальностей для привлечения торговли и устойчивых инвестиций; улучшения региональной координации для укрепления торговой и транспортной связанности; и повышения конкурентоспособности микропредприятий, малых и средних предприятий для облегчения их доступа к региональным и рынкам ЕС, в том числе за счет использования Транскаспийского транспортного коридора.

О Международном торговом центре

Международный торговый центр - это совместное агентство Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации Объединённых Наций. МТЦ помогает малым и средним предприятиям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой становиться более конкурентоспособными на глобальных рынках, тем самым способствуя устойчивому экономическому развитию в рамках повестки Aid-for-Trade и Целей устойчивого развития ООН.