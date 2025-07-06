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Сравнительные цены на продукты в России, Казахстане и Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2 июля 2025 года проведён сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и др.) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах - Российской Федерации и Республике Казахстан. По результатам мониторинга были зафиксированы следующие изменения:

В Кыргызской Республике рост цен отмечен на:

-баранину – на 1,9 %,

-сахар – на 0,6 %,

-яйца – на 0,6 %,

-говядину – на 0,3 %,

- лук – на 0,3 %,

-хлебо продукты – на 0,2 %, 1-й сорт мука пшеничная (импортированная) – на 0,1 %,

- макаронные изделия (рожки) – на 0,1 %.

Снижение цен отмечено на: картофель – на 3,8 %, рис– на 0,4 %.

В Республике Казахстан выросли цены на: лук – на 8,7 %, сахар – на 4,1 %, морковь – на 1,8 %, макаронные изделия (спагетти) – на 08 %, говядину – на 0,4 %, растительнаое масло – на 0,2 %.

Снижение цен отмечено на: картофель – на 3,4 %, 1-й сорт мука пшеничная – на 2,7 %га, яйца – на 2,2 %, пастеризованное молоко – на 0,6 %, 1-й сорт мука пшеничная (импортированная) – на 0,4 %, баранину – на 0,1 %.

В Российской Федерации зафиксирован рост цен на: 1-й сорт мука пшеничная (местный) – на 7,5 %, говядину – на 1,8 %, сахар – на 1,7 %, пастеризованное молоко – на 1,5 %, рис – на 0,9 %, растительное масло – на 0,4 %, баранину – на 0,3 %. Снижение цен отмечено на: яйца – на 6,6 %, картофель – на 2,7 %, морковь – на 2,1 %, макаронные изделия (вермишель) – на 0,4 %, лук – на 0,3 %.


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URL: https://www.vb.kg/447796
Теги:
Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан
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