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Кыргызстан и Германия готовы расширять инвестиционные связи

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- Светлана Лаптева
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Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров принял временного поверенного в делах, заместителя посла Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Константина Селенти.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-германских отношений. Особое внимание обращено на реализацию ранее достигнутых договоренностей по итогам официальных визитов на высшем и высоком уровнях с акцентом на сотрудничество в сфере торговли, транспорта и инвестиций.

Заместитель министра Абакиров отметил необходимость активизации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Особо подчеркнута важность расширения инвестиционных и бизнес-связей, в том числе проведение совместных бизнес-форумов и встреч.

Заместитель посла Селенти выразил заинтересованность и готовность направить свои усилия на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества, а именно на дальнейшее укрепление торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Германией.


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URL: https://www.vb.kg/447798
Теги:
Германия, Кыргызстан
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