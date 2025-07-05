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Садыр Жапаров: "Выборы согласовывать ни с кем не собираемся"

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Президент Садыр Жапаров прокомментировал слухи о якобы политическом характере его недавней поездки в Москву. В интервью агентству "Кабар" глава государства подчеркнул: визит был исключительно рабочим, и никаких разговоров о выборах с российской стороной не велось.

- Обсуждали двусторонние экономические вопросы, торговлю, ситуацию с нашими мигрантами - только практические темы. Выборы - это внутренние дела Кыргызстана. Когда и как мы их проведем, решим сами, - отметил глава государства.

Также в ходе интервью президент высказался по поводу инициатив некоторых политиков пересмотреть статус русского языка в стране. По его словам, подобные предложения не соответствуют интересам государства.

- Владимир Владимирович поблагодарил нас за поддержку русского языка. Но по правде говоря, не русский язык зависит от нас, а мы от него. Без знания русского нам будет сложно налаживать контакты за пределами Кыргызстана. Даже в соседнем Узбекистане или Таджикистане без русского не обойтись, - заявил президент.

Он напомнил, что в приоритете развитие кыргызского языка, однако и русский, и английский должны оставаться в поле внимания, особенно для молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/447800
Теги:
выборы, кыргызский язык, русский язык, Садыр Жапаров
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