В Бишкеке родилась тройня

3 июля в Городском перинатальном центре Бишкека на свет появились сразу три малышки. Как сообщили в медучреждении, роды прошли с помощью операции кесарева сечения.

22-летняя бишкекчанка поступила в центр на 33-й неделе беременности - врачи диагностировали угрозу преждевременных родов. Медики экстренно приняли решение об операции. Девочки родились с весом 2 370, 2 080 и 2 100 граммов.

Сейчас состояние матери и новорожденных оценивается как стабильное. Все три младенца находятся под круглосуточным наблюдением, получают интенсивную терапию и энтеральное питание. Дыхание малышек поддерживается через маску в режиме СРАР.

По словам врачей, впереди у девочек и их мамы ещё восстановление, но в целом прогнозы благоприятные.

Редакция VB.KG поздравляет сотрудников Городского перинатального центра с Днем медицинского работника и выражает благодарность за профессионализм, благодаря которому каждый день в жизнь приходят новые маленькие граждане Кыргызстана.