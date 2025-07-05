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В Бишкеке родилась тройня

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- Карыпбай кызы Толгонай
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3 июля в Городском перинатальном центре Бишкека на свет появились сразу три малышки. Как сообщили в медучреждении, роды прошли с помощью операции кесарева сечения.

22-летняя бишкекчанка поступила в центр на 33-й неделе беременности - врачи диагностировали угрозу преждевременных родов. Медики экстренно приняли решение об операции. Девочки родились с весом 2 370, 2 080 и 2 100 граммов.

Сейчас состояние матери и новорожденных оценивается как стабильное. Все три младенца находятся под круглосуточным наблюдением, получают интенсивную терапию и энтеральное питание. Дыхание малышек поддерживается через маску в режиме СРАР.

По словам врачей, впереди у девочек и их мамы ещё восстановление, но в целом прогнозы благоприятные.

Редакция VB.KG поздравляет сотрудников Городского перинатального центра с Днем медицинского работника и выражает благодарность за профессионализм, благодаря которому каждый день в жизнь приходят новые маленькие граждане Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/447801
Теги:
родильный дом, Бишкек
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