Подводный дрон и древние города: на Иссык-Куле вновь экспедиция РГО

На Иссык-Куле приступили к работе участники второго полевого сезона Комплексной научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества (РГО) по маршрутам Петра Семенова-Тян-Шанского. Экспедиция приурочена к 200-летию со дня рождения выдающегося ученого, которое будет отмечаться в 2027 году.

Участники экспедиции рассказали VB.KG, что в окрестностях озера ведутся комплексные исследования в области сейсмологии, экологии и подводной археологии. С помощью подводного дрона специалисты изучают дно озера в районе предполагаемого расположения затопленной крепости.

С какой целью проводится экспедиция?

Экспедиция организована в соответствии с распоряжением президента России о подготовке мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского. В прошлом году был проведен рекогносцировочный этап, в нынешнем - полевые комплексные исследования.

Петр Семенов-Тян-Шанский (до 1906 года - Семенов) сыграл ключевую роль в становлении Русского географического общества, фактически руководя им более 40 лет в должности вице-председателя (1873–1914). Под его началом РГО стало одной из самых авторитетных научных организаций мира. Он организовал масштабные экспедиции по изучению территорий России и сопредельных регионов, в том числе экспедиции Николая Пржевальского в Центральную Азию, Григория Потанина в Сибирь и Монголию, Петра Козлова в Тибет, Владимира Обручева в Азию.

Семенов-Тян-Шанский руководил Первой всеобщей переписью населения Российской империи (1897), редактировал Географическо-статистический словарь Российской империи (1863–1885), участвовал в реформе административно-территориального деления. Его труды охватывают географию, геологию, ботанику и этнографию. При нем вышли такие фундаментальные издания, как "Живописная Россия". В 1906 году в знак признания заслуг к его фамилии была добавлена приставка "Тян-Шанский".

Каков вклад Семенова-Тян-Шанского в исследование Центральной Азии?

Экспедиция 1856–1857 годов в Тянь-Шань стала научным прорывом: Семенов-Тян-Шанский опроверг доминирувшую в Европе теорию о вулканическом происхождении гор, доказав их складчатую природу. Собранные образцы (более 1000 видов растений, горные породы, данные о фауне) стали ценным материалом для науки. Он сформировал научную школу изучения Азии, разработал принципы комплексных экспедиций, включающих географию, геологию, ботанику, этнографию - подход, актуальный до сих пор. Он не только сам исследовал регион, но и организовал масштабные исследования других ученых, открывших миру культуру Хара-Хото, природу Тибета и Гоби. Его работы переведены на многие европейские языки.

Что исследует современная экспедиция РГО в Центральной Азии?

Комплексная экспедиция стартовала в 2024 году. Ее маршрут повторяет путь Семенова-Тян-Шанского: от Бишкека до Каракола. Ученые исследовали изменения климата, месторождения полезных ископаемых, следы древних землетрясений, нанесли новые точки на интерактивную карту. Центральная Азия рассматривается как стратегически важный регион для устойчивого геополитического баланса. Особое внимание - на последствия изменения климата. Регион входит в "третий полюс Земли", включающий Гималаи, Тибет, Алтай и Гиндукуш, - область, особо чувствительную к климатическим сдвигам.

В 2024 году ученые исследовали южные склоны Заилийского Алатау, долину реки Чу, Боомское ущелье, район Тору-Айгыра, зону Кеминского землетрясения, курганные могильники, долины Джеты-Огуз и Джууку. Археологи обследовали памятники Великого шелкового пути, отобрали образцы кирпичей, по которым планируют сравнивать строительные традиции Средней Азии, Самарканда, Бухары и Хивы.

Почему Центральная Азия важна для исследователей?

Центральная Азия - важный логистический и геополитический узел, находящийся в окружении крупнейших экономик мира. Это зона стыка культур, языков, религий и природных ресурсов. Регион - сейсмически активен, привлекает внимание ученых со всего мира.

Какие инновации применяет РГО в экспедиции?

Создается интерактивная карта с нанесением топонимов, археологических памятников, их высоты и координат. В районе петроглифов используется геоинформационная система на основе фотограмметрии. Подводные исследования ведутся без инвазивных методов - с помощью роботизированных комплексов. Российская компания "Лаборатория подводной связи и навигации" применяет уникальную технологию навигации под водой: GPS-сигнал принимают буи, а дрон ориентируется по ним.

Каковы цели экспедиции 2025 года?

В течение месяца междисциплинарная команда изучит экологическую обстановку прибрежной зоны Иссык-Куля, сейсмическую активность региона, затопленные средневековые поселения.

Научные работы начались 17 июня в Москве с круглого стола, посвященного вопросам геоэкологии, техносферной безопасности и сохранения культурного наследия материковых озер. Среди участников - Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России, Институт физики Земли им. Шмидта РАН.

Иссык-Куль - уникальный высокогорный водоем с солоноватой водой, который не замерзает зимой. Он позволяет исследовать экосистемы в условиях изоляции, палеоклимат, геологические изменения. Берега озера - часть Великого шелкового пути. Повышение уровня воды в прошлом привело к затоплению поселений, что впервые было зафиксировано экспедицией Семенова-Тян-Шанского в 1856–1857 годах.

Под водами Иссык-Куля - более 50 затопленных объектов. Они подвержены трем угрозам: колебания уровня воды, действия "черных копателей" и хаотичная застройка побережья. Археологи сосредоточатся на затопленных памятниках у села Тору-Айгыр и петроглифах у села Орнок. Экологи проведут мониторинг загрязнения микропластиком, ботаники - анализ изменений растительности за 170 лет, а дендрологи - климатических изменений на основе годичных колец деревьев. Геоинформационщики протестируют аэросъемку с БПЛА для оценки последствий природных катастроф.

По итогам экспедиции планируется:

Разработать рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на озеро;

Создать интерактивные карты для мониторинга состояния экосистем и археологических объектов;

Подготовить научно-популярные материалы и виртуальные музеи о наследии Семенова-Тян-Шанского.

Партнеры экспедиции: Институт физики Земли РАН, лаборатория дендрохронологии ИГ РАН, Музей-усадьба Петра Семенова-Тян-Шанского, Томский государственный университет, Институт археологии РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, авиакомпания "Аэрофлот".