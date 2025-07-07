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На Иссык-Куле создают уникальную ГИС-модель подводных памятников

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Члены второго полевого сезона Комплексной научно-исследовательской экспедиции Российского географического общества (РГО) приступили к работе на Иссык-Куле. Напомним, проект приурочен к 200-летию со дня рождения выдающегося исследователя Центральной Азии - Петра Семенова-Тян-Шанского, которое будет отмечаться в 2027 году.

Как сообщил VB.KG руководитель экспедиции, научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков, в этом году ученые впервые создают геоинформационную модель (ГИС) дна озера на основе ортофотоплана с применением метода фотограмметрии.

- На дне Иссык-Куля находится более 50 археологических объектов. Сейчас мы работаем на двух ключевых участках: под водой - на территории затопленного древнего города, и на суше - в районе петроглифов, - рассказал Меньшиков. - Главное новшество - это использование роботизированного подводного комплекса, который производит видеосъёмку и фиксирует точные координаты артефактов.

По его словам, поскольку GPS-сигналы не проникают в водную толщу, для позиционирования используется инновационное решение: на поверхности выставляются буи, которые передают координаты подводному аппарату. Таким образом, дрон ориентируется под водой и проводит разведку без вмешательства в культурный слой.

- Это серьёзный шаг вперёд для развития подводной археологии на Иссык-Куле, - отметил ученый.

Кроме подводной археологии, в рамках экспедиции проводятся исследования по сейсмологии, геоэкологии, а также изучение культурного наследия побережья озера. Как уточнили специалисты, в зоне особого внимания - подводная крепость, расположенная у южного берега Иссык-Куля.


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URL: https://www.vb.kg/447804
Теги:
Иссык-Куль
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