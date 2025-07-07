Эмиль Заярко возглавил дирекцию по неолимпийским видам спорта

Эмиль Заярко назначен директором Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Нового руководителя коллективу официально представил директор агентства Айбек Абдымомунов. Он подчеркнул профессиональный опыт Заярко и выразил уверенность в его способности эффективно реализовывать ключевые задачи в сфере развития спорта.

Ранее Эмиль Заярко занимал пост заместителя директора Государственного учреждения "Управление спортивных сооружений и обеспечения" при Спортагентстве.