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В Пекине состоялся первый в мире футбольный матч между роботами

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- Самуэль Деди Ирие
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В промышленной зоне Пекина прошёл исторический футбольный матч с участием человекоподобных роботов, управляемых искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg.

Матч прошёл в формате 3 на 3 и завершился со счётом 5:3 в пользу команды из Университета Цинхуа. Несмотря на медленные и неуклюжие движения роботов, главное достижение - демонстрация передовых технологий распознавания объектов, принятия решений и управления действиями на поле.

Роботы оснащены камерами и сенсорами, которые позволяют им распознавать мяч с точностью до 90% на расстоянии до 18 метров, ориентироваться на поле и самостоятельно выполнять передачи и удары.

Это событие стало прелюдией к Всемирным играм гуманоидных роботов, которые пройдут в Пекине с 15 по 17 августа 2025 года. В программе турнира - 11 видов спорта, включая футбол, лёгкую атлетику и гимнастику.


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URL: https://www.vb.kg/447836
Теги:
Китай, футбол
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