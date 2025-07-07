В Пекине состоялся первый в мире футбольный матч между роботами

В промышленной зоне Пекина прошёл исторический футбольный матч с участием человекоподобных роботов, управляемых искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg.

Матч прошёл в формате 3 на 3 и завершился со счётом 5:3 в пользу команды из Университета Цинхуа. Несмотря на медленные и неуклюжие движения роботов, главное достижение - демонстрация передовых технологий распознавания объектов, принятия решений и управления действиями на поле.

Роботы оснащены камерами и сенсорами, которые позволяют им распознавать мяч с точностью до 90% на расстоянии до 18 метров, ориентироваться на поле и самостоятельно выполнять передачи и удары.

Это событие стало прелюдией к Всемирным играм гуманоидных роботов, которые пройдут в Пекине с 15 по 17 августа 2025 года. В программе турнира - 11 видов спорта, включая футбол, лёгкую атлетику и гимнастику.