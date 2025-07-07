Вэйли Чжан заинтересована в поединке с Валентиной Шевченко

Двукратная чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан из Китая заявила о желании подняться в более тяжелую весовую категорию для встречи с кыргызстанской чемпионкой Валентиной Шевченко.

Чжан отметила, что этот бой представляет для неё больший интерес, чем защита титула против первой в рейтинге Вирны Яндиробы. По её словам, исход поединка будет зависеть от технической подготовки и психологической готовности обеих спортсменок.

Вэйли Чжан впервые завоевала титул в 2019 году, затем вернулась в статус чемпионки в 2022-м и успешно провела несколько защит. В текущем рейтинге UFC среди женщин она занимает второе место, уступая только Валентине Шевченко.