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Вэйли Чжан заинтересована в поединке с Валентиной Шевченко

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- Самуэль Деди Ирие
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Двукратная чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан из Китая заявила о желании подняться в более тяжелую весовую категорию для встречи с кыргызстанской чемпионкой Валентиной Шевченко.

Чжан отметила, что этот бой представляет для неё больший интерес, чем защита титула против первой в рейтинге Вирны Яндиробы. По её словам, исход поединка будет зависеть от технической подготовки и психологической готовности обеих спортсменок.

Вэйли Чжан впервые завоевала титул в 2019 году, затем вернулась в статус чемпионки в 2022-м и успешно провела несколько защит. В текущем рейтинге UFC среди женщин она занимает второе место, уступая только Валентине Шевченко.


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URL: https://www.vb.kg/447837
Теги:
Китай, смешанные бои, Валентина Шевченко
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