Минюст КР получил от ПРООН "Автобус солидарности" для работы в регионах

Министерство юстиции Кыргызской Республики в партнерстве с ПРООН делает еще один шаг к обеспечению инклюзивного и справедливого доступа к правосудию для всех. Ранее ведомство получило от ПРООН новый микроавтобус для расширения инициативы "Автобус солидарности", мобильной службы юридической помощи, предоставляющей бесплатную юридическую поддержку жителям отдаленных районов.

"Автобус солидарности помогает нам охватить сообщества, где ограничен или отсутствует доступ к юридическим услугам. При поддержке ПРООН мы создаём систему юридической поддержки, ориентированную на людей, инклюзивную и учитывающую потребности наших граждан", - отметил Аяз Баетов, Министр юстиции Кыргызской Республики.

Инициатива реализуется при поддержке ПРООН в рамках реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по развитию системы гарантированной государством юридической помощи совместно со Службой юридической помощи при Министерстве юстиции. Мобильные команды юристов предоставляют консультации непосредственно на местах: жителям сельских районов, женщинам, лицам с инвалидностью и социально уязвимым группам, которые часто остаются без доступа к юридической помощи.

Александра Соловьева, Представитель ПРООН в Кыргызской Республике, подчеркнула важность расширения доступа к правосудию через Автобус солидарности: "Офисы бесплатной юридической помощи и "Автобус солидарности" – это пример успешной практики для Кыргызской Республики. От повышения правовой осведомлённости до укрепления доверия между государством и гражданами, этот подход показывает, как доступ к правосудию становится фактором эффективности государственного управления и устойчивого развития", - сказала она на церемонии передачи микроавтобуса.

"Мобильный выезд Автобус солидарности используется для выездных юридических консультаций, помогает охватить сельские и труднодоступные районы, где нет постоянных пунктов оказания юридической помощи. Также позволяет оказывать бесплатную консультационно-правовую помощь жителям, которые не могут самостоятельно добраться до городских или районных центров", - добавил Акжол Калбеков, председатель Службы бесплатной юридической помощи.

При поддержке Правительства Финляндии ПРООН содействует следующим результатам:

• 24 офиса бесплатной юридической помощи, работающих по всей стране;

• 83 795 человек получили юридические консультации через различные каналы только в 2024 году;

• Запуск национальной правовой горячей линии 114 и автоматизированной системы предоставления бесплатной юридической помощи.

ПРООН и Министерство юстиции подтверждают приверженность дальнейшему развитию доступа к правосудию, укреплению верховенства закона и обеспечению того, чтобы каждый человек, вне зависимости от места жительства или жизненных обстоятельств, мог реализовать свои законные права.