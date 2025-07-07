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"Айыл Банк и "Элдик банк" получат 1 млрд сомов на льготное кредитование

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- Светлана Лаптева
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ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" будут переданы возвратные средства в размере 1 миллиарда сомов, аккумулированные в Национальном банке. Эти средства сформировались в результате реализации предыдущих грантов и инвестиционных кредитов от КНР, USAID и Евразийского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

Позднее по инициативе Министерства финансов в первоначальное постановление были внесены изменения и дополнения. В соответствии с ними Министерству финансов поручено учесть изменения при подготовке проекта закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов"", а также - по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша - передать указанные средства вышеуказанным банкам.

На сегодняшний день согласование с парламентским комитетом завершено, ведется подготовка соответствующих кредитных соглашений между Министерством финансов и банками. После их подписания каждому из банков будет перечислено по 505 160 814 сома.

Полученные средства будут направлены на предоставление льготного финансирования сельхозтоваропроизводителям с целью приобретения современной техники, машин и оборудования, необходимых для производственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/447841
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк
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