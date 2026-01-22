В Бишкеке, несмотря на череду срывов, отметили 75-летие троллейбуса

В Бишкеке состоялось юбилейное мероприятие, посвящённое 75-летию городского троллейбуса, хотя его проведение трижды оказывалось под угрозой. Об этом нашему изданию VB.KG сообщили организаторы мероприятия. Празднование сопровождалось отказами площадок и внезапным отключением электроэнергии, однако экспертный круглый стол удалось провести в полном объёме.
За два дня до события об отказе сообщили в Park Hotel, затем менее чем за сутки аналогичное решение приняла площадка B Hotel. Третья локация отказала всего за несколько часов до начала. Во время самого мероприятия в здании отеля неожиданно отключилось электричество. Организаторы направили досудебные претензии обеим гостиницам и отметили, что будут добиваться компенсаций.
Несмотря на трудности, состоялась дискуссия "75 лет истории электрического транспорта в Кыргызстане: перспективы и решения". Запись круглого стола опубликована на YouTube.
В программе приняли участие:
Организаторы подчеркнули, что обсуждение устойчивого транспорта остаётся крайне важным для города, где загрязнение воздуха достигло критических значений. Они поблагодарили всех участников и гостей за участие, а сотрудников троллейбусного управления за многолетний труд и вклад в развитие инфраструктуры.
Юбилей напомнил, что троллейбус появился в Бишкеке как подарок городу в честь образования Кара-Кыргызской автономной области и на протяжении десятилетий остаётся значимой частью транспортной системы. Эксперты отметили, что будущее экологически чистой мобильности возможно только при совместной работе троллейбусов, электробусов и трамваев.