В Бишкеке, несмотря на череду срывов, отметили 75-летие троллейбуса

В Бишкеке состоялось юбилейное мероприятие, посвящённое 75-летию городского троллейбуса, хотя его проведение трижды оказывалось под угрозой. Об этом нашему изданию VB.KG сообщили организаторы мероприятия. Празднование сопровождалось отказами площадок и внезапным отключением электроэнергии, однако экспертный круглый стол удалось провести в полном объёме.

За два дня до события об отказе сообщили в Park Hotel, затем менее чем за сутки аналогичное решение приняла площадка B Hotel. Третья локация отказала всего за несколько часов до начала. Во время самого мероприятия в здании отеля неожиданно отключилось электричество. Организаторы направили досудебные претензии обеим гостиницам и отметили, что будут добиваться компенсаций.

Несмотря на трудности, состоялась дискуссия "75 лет истории электрического транспорта в Кыргызстане: перспективы и решения". Запись круглого стола опубликована на YouTube.

В программе приняли участие:

представитель УВКПЧ ООН Анастасия Богатырёва, научный сотрудник Института региональной географии Лейбница Егор Мулеев (онлайн), эксперт ПРООН КР по проекту электромобильности проф. Анхель Апарисио (онлайн), представитель Азиатского банка развития Ажар Байсалова, экономист Марат Мусуралиев с докладом об электробусах, исполнительный директор "Бир Дуйно Кыргызстан" Мурат Карыпов.

Организаторы подчеркнули, что обсуждение устойчивого транспорта остаётся крайне важным для города, где загрязнение воздуха достигло критических значений. Они поблагодарили всех участников и гостей за участие, а сотрудников троллейбусного управления за многолетний труд и вклад в развитие инфраструктуры.

Юбилей напомнил, что троллейбус появился в Бишкеке как подарок городу в честь образования Кара-Кыргызской автономной области и на протяжении десятилетий остаётся значимой частью транспортной системы. Эксперты отметили, что будущее экологически чистой мобильности возможно только при совместной работе троллейбусов, электробусов и трамваев.