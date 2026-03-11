Погода
В Бишкеке школам передали новые комплекты "Климатической шкатулки"

250  0
- Карыпбай кызы Толгонай
В Бишкеке 11 марта состоялось официальное мероприятие, в ходе которого Программа развития ООН (ПРООН) передала Министерству просвещения Кыргызской Республики обновленные учебно-методические комплекты "Климатическая шкатулка". Встреча объединила представителей госорганов, дипломатов, педагогов и самих школьников, которые на практике продемонстрировали, как экологические знания меняют жизнь учебных заведений.

Переданные материалы включают пособия на кыргызском и русском языках, игровые наборы и руководства для учителей. Особое внимание в ходе реализации проекта было уделено инклюзивности. Кыргызстан, напомним, стал первой страной в глобальной сети ПРООН, разработавшей материалы в адаптированных форматах Easy-to-Read ("простыми словами") и на шрифте Брайля. Это открыло доступ к климатическому образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева в своем выступлении выразила благодарность Министерству просвещения и партнерам за многолетнее сотрудничество.

"Инициативы, которыми сегодня поделились школьники, очень вдохновляют. Мы увидели планы, которые еще предстоит реализовать. Это помогает формировать профессии будущего и вносить вклад в климатическую повестку страны. Мы продолжим поддерживать усилия по климатическому образованию и молодежному предпринимательству в рамках программы развития до 2030 года", - сказала она.

В свою очередь, генеральный директор Республиканского института повышения квалификации педагогов Алмазбек Токтомаметов в своем выступлении отметил, что интеграция экологических тем в школьную программу - это вклад в безопасность и устойчивое развитие Кыргызстана.

"Климатическая шкатулка" дает учителям готовые инструменты, а ученикам понятную практику", - отметил он.

Советник Посольства Российской Федерации Иван Прокопенко отметил: "Российская Федерация оказывает разноплановое содействие устойчивому развитию Кыргызской Республики в рамках многочисленных двусторонних и многосторонних инициатив. В частности, Россия ежегодно выделяет от 3 до 5 млн долл на различные проекты агентств ООН в Кыргызстане. Отрадно, что реализуемый с 2016 г. проект "Климатическая шкатулка" позволил обеспечить практически все школы КР инновационными комплектами материалов, повышающими экологическое сознание школьников и помогающими развивать у у них ответственное поведение. Особенно приятно видеть сегодня здесь одаренных детей с горящими глазами, реализующих в том числе благодаря нашему совместному проекту собственные оригинальные идеи".

Центральным событием мероприятия стала интерактивная выставка "Климатическая шкатулка в действии". Школьные команды представили реальные прототипы своих экологических решений:

- Средняя школа № 64 удивила гостей проектом "Альтернативная энергия на основе биологических процессов в почве". В специальном коробе движение дождевых червей в почве заставляет вращаться лопасти колеса, вырабатывая электричество, достаточное даже для зарядки телефона. Также ребята представили "Отель для насекомых" и концепт нано-таблетки для очистки организма от пластика.

- Средняя школа № 65 представила наработки проекта Climate-class: систему мониторинга параметров в теплицах и датчик CO₂ для классов. Прибор показывает уровень углекислого газа в воздухе и сигнализирует цветом экрана: при превышении нормы экран становится красным и звучит сигнал. Это помогает вовремя проветрить кабинет или включить вентиляцию/рекуператор.

- Средняя школа № 94 продемонстрировала действующую модель по сортировке и переработке отходов.

Опытом применения знаний поделились и сами участники. Ученик школы № 94 Нурасыл Абдыжапаров признался, что раньше тема климата казалась ему сложной и далекой, но "Климатическая шкатулка" помогла понять, как изменения в природе касаются каждого жителя Кыргызстана. Учитель географии из Таласа Ангела Ганюк добавила, что междисциплинарный подход в обучении вызывает живой отклик у учеников и помогает им мыслить шире.

Проект "Климатическое образование для продвижения ЦУР и действий в области климата" реализуется ПРООН при поддержке Российского Трастового фонда.

Для справки: "Климатическая шкатулка" внедряется в республике с 2016 года. Если на старте в апробации участвовала лишь 21 школа, то к сегодняшнему дню программа охватила практически все средние учебные заведения страны, став важной частью образовательной системы.


URL: https://www.vb.kg/456494
Теги:
дети, школа, Бишкек, Кыргызстан, климат
