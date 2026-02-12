Откобанк подвел итоги 2025 года

По итогам 2025 года Октобанк укрепил позиции среди малых банков Узбекистана, продемонстрировав устойчивый финансовый рост, высокий уровень ликвидности и лидерство в цифровой трансформации.

Банк зафиксировал рекордную чистую прибыль - свыше 255,9 млрд сумов, вошел в ТОП-3 малых банков страны по рейтингу ЦЭИР и реализовал ряд технологических нововведений. В мобильном приложении Octo-Mobile стали доступны Alipay+ и инвестиционные инструменты через платформу JETT, а в Ташкентском метро внедрена биометрическая оплата ладонью MyID Palm.

Финансовые результаты

Чистая прибыль - 255,9 млрд сумов ($21,3 млн), рекордный показатель по итогам года. Активы - 12,20 трлн сумов ($1 014,7 млн), увеличение на $769,9 млн (+314% к 2024 году). Депозиты клиентов - 10,84 трлн сумов ($901,5 млн), рост на $755,0 млн (+515% к 2024 году).

По сравнению с предыдущим годом рентабельность активов составила 2,1% (против 4,8% годом ранее), рентабельность собственного капитала увеличилась до 25,1% (с 19,9%). Совокупный капитал достиг $84,9 млн, включая уставный капитал $41,6 млн и дополнительные компоненты капитала $43,3 млн. Показатели подтверждают финансовую устойчивость и системный рост банка.

Клиенты и корпоративный эквайринг

Клиентская база превысила 3,6 млн человек, что делает Октобанк одним из лидеров среди малых банков по охвату физических лиц. Более 15 000 компаний используют эквайринговые решения банка.

Микрозайм "PreApprove" до 100 млн сумов обеспечивает клиентам быстрый онлайн-доступ к финансированию, усиливая позиции банка в сегменте цифрового кредитования.

Международное развитие

На международной выставке SIBOS 2025 в Германии Octobank выступил в статусе экспонента и провел свыше 40 встреч с представителями банков и финансовых институтов из 20 стран.

Расширение корреспондентской сети в 55+ странах, а также подключение новых счетов, включая Santander, XJ Bank и CZBANK, позволили банку укрепить позиции в сфере трансграничных расчетов.

Клиенты по внешнеторговым операциям - более 100 Объем операций с начала года - $3,87 млрд Количество платежей - более 2 000

Цифровые решения и инновации

Октобанк продолжает формировать цифровую экосистему нового поколения. Интеграция с Alipay+ дает возможность оплачивать покупки за рубежом в узбекских сумах, а биометрическая система MyID Palm в метро Ташкента обеспечивает мгновенные и безопасные платежи.

Технологические инициативы банка задают стандарты цифровых финансовых сервисов и расширяют возможности для клиентов и бизнеса.

Награды и признание

В 2025 году Octobank подтвердил статус цифрового лидера: вошел в ТОП-3 малых банков по версии ЦЭИР, получил стабильный прогноз от Moody"s и S&amp;P Global, а стоимость бренда достигла $30 млн.

Банк был отмечен за цифровые решения на TAF и Brand24 Awards International ("За динамичное развитие в банковской сфере Узбекистана 2024"), признан "Лидером цифровых платежей" на E-commerce Central Asia Expo 2026, выступил генеральным спонсором TAF!25 и дважды удостоился звания "Лучший банк-эквайер" по версии Visa.

Корпоративная культура и социальная миссия

Совмещая технологическое развитие с социальной ответственностью, Октобанк реализует проект "Махаллинский банкир", проводит образовательные программы по финансовой грамотности для школьников, запустил ИИ-видеоканал OCTO-AI-TV и организовал первый крупный корпоративный футбольный турнир.

Значимым событием года стал визит в Республиканский детский центр гематологии и онкологии с новогодней программой, подарившей детям атмосферу праздника и поддержки.