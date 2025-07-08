Royal Central Park: Первая в Кыргызстане модель города в 15 минутах

Бишкек, июль 2025 года - "Можете ли вы получить доступ ко всем жизненно необходимым услугам - от школы, больницы, парка до места работы - всего за 15 минут пешком от дома?". Ответ на этот вопрос будет дан во время TED Talk № 2 на тему "Город в 15 минут - мечта ближе, чем вы думаете", который состоится в 14:30 18 июля 2025 года в отеле Sheraton, Бишкек. Мероприятие обещает представить инновационные решения для будущего городов Кыргызстана.

В дискуссии примут участие уважаемые спикеры, представители девелопера проекта Royal Central Park, под модерацией Урмата Борченова - известного телеведущего и влиятельного медиалица Кыргызстана.

Участники обсудят близкие, интегрированные и устойчивые подходы к проектированию городской среды, чтобы создать более качественное будущее для жителей Бишкека.

Модель "Город в 15 минут", инициированная профессором Карлосом Морено в Париже, стала глобальной тенденцией в градостроительстве. Ее основная идея впечатляет: каждый житель должен иметь доступ ко всем необходимым услугам в пределах 15 минут пешей или велосипедной доступности от своего дома.

После пандемии COVID-19 крупные города, такие как Париж (Франция), Мельбурн (Австралия), Сеул (Южная Корея), начали планировать концепцию "15 минут", стремясь повысить уровень счастья граждан. Снижение пробок, улучшение доступа к услугам, жизнь, работа и отдых рядом с домом - больше не утопия, а реальность, вдохновляющая весь мир.

В условиях активной реконструкции и расширения Бишкека внедрение модели "Город в 15 минут" становится не просто модным трендом, а необходимым решением для борьбы с заторами, нехваткой зеленых зон и слабой социальной связностью.

Во время TED Talk специалисты представят тенденции интегрированного градостроительства в постпандемийную эпоху, приведут конкретные мировые примеры и оценят применимость концепции "15 минут" к Бишкеку. Помимо инфраструктуры, акцент будет сделан и на человеческом факторе: "Город в 15 минут" начинается с самих жителей, которые выбирают жить экологично, ближе и более связно. На мероприятии также будет представлен первый мегапроект в Бишкеке, реализующий дух "15 минут" - Royal Central Park.

Royal Central Park - первый в Бишкеке крупный городской проект, развиваемый по концепции "15-минутного города".

Программа мероприятия предполагает не только профессиональное обсуждение, но и создание многогранной площадки для диалога между властью, экспертами, бизнесом и обществом. Вместе они попытаются ответить на вопрос: "Могут ли горожане "Города в 15 минут" стать субъектами нового образа жизни - вместо того, чтобы быть "жертвами" городской разобщенности?"

Кроме дискуссионной части, TED Talk № 2 предложит уникальное пространство для погружения - мини-модель "Города в 15 минут" с учебными станциями, магазинами, медицинским пунктом, парками, кафе. Участники смогут на практике прочувствовать суть интегрированного образа жизни.

С июня 2025 года серия TED Talk стала уникальной платформой для диалога между государством и обществом в Бишкеке. TED Talk № 2 продолжит эту миссию - говорить языком не только данных, но и опыта и стремления к лучшему будущему.

После обсуждения модели "Города в 15 минут" серия продолжится TED Talk № 3 о новых жизненных ценностях современных горожан. Мероприятие планируется 8 августа и обещает представить свежие взгляды на планирование, инвестиции и стиль жизни будущего.

ИНФОРМАЦИЯ О TED TALK № 2

Время: 14:30–17:00, пятница, 18 июля 2025 г.

Место проведения: Sheraton Bishkek Hotel, Ballroom

Вход: бесплатный

Контакты: Ms Altynai - Менеджер по продажам +996 997 118 111

Организатор: RCA Living

Партнеры: Nikken Sekkei, Управление строительства и планирования г. Бишкек

Давайте вместе узнаем, как город может измениться - всего за 15 минут