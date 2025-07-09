США вводят 25%-ную пошлину на казахстанские товары: Трамп уведомил Токаева

С 1 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в официальном письме, адресованном главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Текст обращения американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, новая мера затронет "все казахстанские товары без исключения", поступающие на американский рынок. В случае, если Астана решит ответить зеркально, Вашингтон оставляет за собой право повысить тариф "на ту величину, которую определит сама казахстанская сторона" - подчеркнул глава Белого дома.

В тот же день аналогичные уведомления получили и другие страны. С 1 августа повышенные тарифы вступят в силу также в отношении Японии, Южной Кореи и Малайзии - для них пошлина составит 25%. На товары из Лаоса и Мьянмы будет установлен тариф в 40%, а из ЮАР - 30%.

Американская администрация не уточнила, какие именно экономические причины стоят за введением новых барьеров. Аналитики предполагают, что это часть обновлённой протекционистской политики Трампа, направленной на сокращение внешнеторгового дефицита и стимулирование американского производства.

Казахстанская сторона пока официально не прокомментировала сообщение из Вашингтона.