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Ашыралиев возглавил Управление спортсооружений КР

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- Самуэль Деди Ирие
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В Государственном агентстве по физической культуре и спорту Кыргызской Республики произошло кадровое назначение - директором государственного учреждения "Управление спортивных сооружений и спортивного обеспечения" стал Болотбек Ашыралиев.

Как сообщили в ведомстве, нового руководителя представил коллективу директор агентства Айбек Абдымомунов. В своей речи он подчеркнул важность ответственного подхода к работе, профессионализма и своевременного выполнения поставленных задач.

Ранее Болотбек Ашыралиев возглавлял дирекцию по национальным видам спорта.


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URL: https://www.vb.kg/447863
Теги:
спорт, Кыргызстан
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