На Иссык-Куле РГО снимает фильм о Семенове-Тян-Шанском

Документальный фильм, который снимает команда Российского географического общества на Иссык-Куле, расскажет об экспедициях Петра Семенова-Тян-Шанского на Тянь-Шань. Об этом vb.kg сообщил участник второго полевого сезона комплексной научно-исследовательской экспедиции РГО, исследователь-биограф семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Богданов.

– Одна из моих задач в этой экспедиции – уточнение маршрута, по которому двигался Петр Петрович, а также идентификация мест, где экспедиционный художник делал свои зарисовки, – рассказал он. – В одном из таких мест мы побывали сегодня со съемочной группой. Это ущелье реки Джуука. В своих мемуарах путешественник называет эту реку Заука. Мы остановились в точке, где в Джууку впадает достаточно серьезный правый приток. В путевом дневнике это место называется Кызыл Джар. Именно здесь, в июне 1857 года, художник П.М. Кошаров сделал одну из своих зарисовок. Мы тоже сняли здесь несколько эпизодов для будущего фильма.

На своей странице в социальных сетях Богданов поделился первыми впечатлениями:

– Интересно все. В первый день мы ночевали на стоянке у реки Кичи-Ак-Суу палаточным лагерем, недалеко от юрты, где живет семья местных жителей. Съемки начались ближе к вечеру и плавно перешли к ночному костру. Очень интересно было говорить обо всем, глядя на языки пламени в горах Тянь-Шаня на высоте более двух тысяч метров... Разошлись мы уже далеко за полночь. А сон под шум стремительной горной речки в трех метрах от тебя – это невероятное ощущение!

По его словам, непростым оказался день, когда команда пыталась частично реконструировать экспедиционный маршрут Петра Семенова. Проходили его верхом, по горным тропам.

– А если еще учесть, что я до этого ни разу не сидел в седле, то можно понять, насколько это было весело. Но красоты Семеновского ущелья перекрывали все неудобства. Особенно поразила красота Святого озера (Сюту Булак), которое образовалось после землетрясения. Вода там кристально чистая, изумрудного цвета. Уже у озера, во время отдыха, мы сняли еще несколько эпизодов для фильма. В итоге, конечно, я здорово обгорел, да и ноги побаливали – но это уже неизбежные издержки, – признался Александр.

Особое восхищение у участников экспедиции вызвали ночные съемки на берегу Иссык-Куля – закаты и рассветы, по словам исследователя, были по-настоящему завораживающими.

Напомним, проект экспедиции РГО приурочен к 200-летию со дня рождения выдающегося исследователя Центральной Азии Петра Семенова-Тян-Шанского, которое будет отмечаться в 2027 году.