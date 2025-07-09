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Минобороны КР: важные справки теперь можно получить онлайн через "Түндүк"

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- Светлана Лаптева
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Министерство обороны Кыргызской Республики сообщает, что теперь ряд справок можно оформить в онлайн-режиме - быстро, без очередей и бумажной волокиты. Все услуги доступны через СМЭВ "Түндүк".

- Мы подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия и готовы предоставлять гражданам необходимые справки в цифровом формате. Теперь вам не нужно тратить время на поездки по инстанциям - всё можно сделать дистанционно, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Через "Түндүк" доступны следующие виды справок:

1. Об участии в Баткенских событиях;

2. Об участнике Великой Отечественной войны;

3. Об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

4. Об участии в боевых действиях на территории других государств;

5. О гибели военнослужащих в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

6. О гибели военнослужащих на территории других государств;

7. О гибели военнослужащих в годы Великой Отечественной войны;

8. О наличии статуса пенсионера по линии Минобороны КР;

9. Подробная справка пенсионера по линии Минобороны КР;

10. О гибели военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы.

Получить справки можно в любое время и из любой точки страны, имея доступ к интернету.


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URL: https://www.vb.kg/447884
Теги:
Министерство обороны, информационные технологии, Кыргызстан
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