Военнослужащие Кыргызстана вернулись с учений в Турции

В городе Анкара Турецкой республики с 23 июня по 3 июля 2025 года военнослужащие разведывательных подразделений воинских частей 92843 и 12545 Юго-Западного оперативного командования приняли участие в международных учениях сил специального назначения "Анатолия-2025".

Целью участия в этих многонациональных учениях было развитие взаимосвязей, повышение способности проводить совместные операции и укрепление военного сотрудничества со странами-партнерами.

Благодаря реальным сценариям и совместным интенсивным учениям наши сотрудники получили ценный опыт реагирования на кризисные ситуации, миротворческих операций и современных методов сил специального назначения