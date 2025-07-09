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Военнослужащие Кыргызстана вернулись с учений в Турции

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- Светлана Лаптева
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В городе Анкара Турецкой республики с 23 июня по 3 июля 2025 года военнослужащие разведывательных подразделений воинских частей 92843 и 12545 Юго-Западного оперативного командования приняли участие в международных учениях сил специального назначения "Анатолия-2025".

Целью участия в этих многонациональных учениях было развитие взаимосвязей, повышение способности проводить совместные операции и укрепление военного сотрудничества со странами-партнерами.

Благодаря реальным сценариям и совместным интенсивным учениям наши сотрудники получили ценный опыт реагирования на кризисные ситуации, миротворческих операций и современных методов сил специального назначения


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URL: https://www.vb.kg/447885
Теги:
Турция, учения, Кыргызстан
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