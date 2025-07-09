Сборная Кыргызстана по баскетболу стартует матчем против Украины

Молодежная сборная Кыргызстана стартует на чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди команд до 23 лет, который проходит в китайском городе Ланжоу. В первом туре группового этапа кыргызстанцы встретятся с командой Украины.

Матч группы С между Кыргызстаном и Украиной начнется в 16:40 по местному времени.

Состав сборной Кыргызстана:

Федор Бардашов

Роман Демченко

Азим Чолонбаев

Омурбек Атабеков

Главный тренер - Евгений Пехов.

Турнир стартовал 2 октября и собрал сильнейшие молодежные сборные со всего мира. Участие в чемпионате мира U-23 - важный шаг для развития 3х3-баскетбола в Кыргызстане. Матч против Украины станет первым серьезным экзаменом для подопечных Пехова на международной арене.