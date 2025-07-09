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Сборная Кыргызстана по баскетболу стартует матчем против Украины

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодежная сборная Кыргызстана стартует на чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди команд до 23 лет, который проходит в китайском городе Ланжоу. В первом туре группового этапа кыргызстанцы встретятся с командой Украины.

Матч группы С между Кыргызстаном и Украиной начнется в 16:40 по местному времени.

Состав сборной Кыргызстана:

Федор Бардашов

Роман Демченко

Азим Чолонбаев

Омурбек Атабеков

Главный тренер - Евгений Пехов.

Турнир стартовал 2 октября и собрал сильнейшие молодежные сборные со всего мира. Участие в чемпионате мира U-23 - важный шаг для развития 3х3-баскетбола в Кыргызстане. Матч против Украины станет первым серьезным экзаменом для подопечных Пехова на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447894
Теги:
баскетбол, Украина, Кыргызстан
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