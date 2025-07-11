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На Иссык-Куле строят крупнейший гольф-клуб Центральной Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Вблизи села Кош-Коль в Иссык-Кульской области идет активная стадия строительства нового гольф-клуба. Как сообщает 24.kg, объект станет крупнейшим в Центральной Азии.

Рабочие уже выравнивают рельеф, фрезеруют землю и укладывают первый слой травяного покрытия на будущие зеленые участки. Проект был запущен в сентябре 2022 года, а активные строительные работы начались в феврале 2023 года.

Общая площадь курортного кластера составляет около 104 гектаров. Из них 68,5 гектара займёт 18-луночное поле для гольфа. Также на территории будут построены туристические апартаменты и объекты инфраструктуры.

Открытие гольф-клуба запланировано на 2025 год. Проект направлен на развитие туристического потенциала региона и создание новой точки притяжения на побережье Иссык-Куля.


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URL: https://www.vb.kg/447904
Теги:
гольф, Кыргызстан
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